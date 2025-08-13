"Рухаємося за планом": Україна та Rheinmetall звірили позиції щодо заводу снарядів

$41.430.02
Ексклюзив
10:06 • 5626 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 14038 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 11851 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 20591 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
08:29 • 16968 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 38567 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
06:01 • 28671 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 57555 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 81771 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 51882 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглих
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISW
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - Нацгвардія
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 14014 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 20570 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo06:18 • 38554 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 57545 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 35279 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Фрідріх Мерц
Ян Ліпавський
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Польща
Європа
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Financial Times
The Guardian
Дія (сервіс)
Панцирь-С1
Х-59

"Рухаємося за планом": Україна та Rheinmetall звірили позиції щодо заводу снарядів

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Україна та Rheinmetall обговорили будівництво заводу з виробництва артснарядів. Сторони рухаються за планом, співпраця охоплює бронетехніку, боєприпаси та ППО.

"Рухаємося за планом": Україна та Rheinmetall звірили позиції щодо заводу снарядів

Україна обговорила з Rheinmetall спільний проєкт будівництва заводу з виробництва артилерійських снарядів, сторони рухаються за планом, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками переговорів з керівником Rheinmetall Group Арміном Паппергером, пише УНН.

Деталі

"Це наш давній і важливий партнер. Маємо зразкову співпрацю в трьох напрямках: бронетехніка, боєприпаси, системи ППО", - зазначив Шмигаль за підсумками переговорів.

У фокусі зараз розвиток спільних проєктів в Україні, зокрема будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів. Проговорили ключові етапи та робочі питання. Рухаємося за планом. Визначив покращену механіку координації. Працюємо разом чітко і швидко. Цінуємо нашу співпрацю

- вказав Шмигаль.

Танки, боєприпаси та порох: Rheinmetall про заводи, які планує запустити в Україні26.10.24, 17:44 • 34240 переглядiв

Він підкреслив, що зараз йде робота із залучення оборонних компаній з усього світу до створення виробництв і R&D центрів в Україні. "Будуємо силу, що зупинить агресію і забезпечить стійкий мир", - вказав він.

Зеленський підписав закон про державно-приватне партнерство: має сприяти спільному виробництву зброї30.07.25, 10:58 • 3617 переглядiв

Юлія Шрамко

Економіка
Rheinmetall
Україна
Денис Шмигаль