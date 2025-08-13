"Рухаємося за планом": Україна та Rheinmetall звірили позиції щодо заводу снарядів
Україна та Rheinmetall обговорили будівництво заводу з виробництва артснарядів. Сторони рухаються за планом, співпраця охоплює бронетехніку, боєприпаси та ППО.
Україна обговорила з Rheinmetall спільний проєкт будівництва заводу з виробництва артилерійських снарядів, сторони рухаються за планом, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками переговорів з керівником Rheinmetall Group Арміном Паппергером, пише УНН.
Деталі
"Це наш давній і важливий партнер. Маємо зразкову співпрацю в трьох напрямках: бронетехніка, боєприпаси, системи ППО", - зазначив Шмигаль за підсумками переговорів.
У фокусі зараз розвиток спільних проєктів в Україні, зокрема будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів. Проговорили ключові етапи та робочі питання. Рухаємося за планом. Визначив покращену механіку координації. Працюємо разом чітко і швидко. Цінуємо нашу співпрацю
Він підкреслив, що зараз йде робота із залучення оборонних компаній з усього світу до створення виробництв і R&D центрів в Україні. "Будуємо силу, що зупинить агресію і забезпечить стійкий мир", - вказав він.
