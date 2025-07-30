Зеленський підписав закон про державно-приватне партнерство: має сприяти спільному виробництву зброї
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7508, що спрощує державно-приватне партнерство. Документ дозволяє спільні оборонні проєкти та залучає інвестиції для відбудови.
Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний законопроєкт №7508, який запроваджує низку інструментів для спрощення роботи мехінізму державно-приватного партнерства (ДПП), і впроваджує можливість створювати спільні оборонні проєкти між державними й приватними оборонними компаніями, передає УНН.
Деталі
"Повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.
Головна мета документа - залучити приватні інвестиції до відбудови зруйнованих об’єктів та створення нових проєктів, що відповідають потребам оновленої економіки України.
Як повідомляв у червні тоді ще міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, законопроєкт дає багато можливостей для відновлення України та розвитку економіки, і в тому числі - для оборонно-промислового комплексу.
Законопроєкт вперше впроваджує можливість створювати спільні оборонні проєкти між державними й приватними оборонними компаніями. Чинне законодавство цього не передбачало.
Також закон, як очікується, відкриє двері для різних варіантів співпраці, які призведуть до посилення оборонно-промислового комплексу України, в тому числі - до залучення більшої кількості інвестицій.
Серед ключових змін, передбачених законопроєктом:
- запровадження механізму розстрочки оплати інфраструктурних об’єктів;
- спрощення підготовки проєктів ДПП - без обов’язкового техніко-економічного обґрунтування та аналізу ефективності;
- можливість реалізації невеликих проєктів вартістю до 5,3 млн євро;
- створення електронної системи для проведення конкурсів;
- встановлення стандартних кваліфікаційних вимог до приватних інвесторів;
- розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері партнерств.
Україна уклала угоди зі США та Данією про спільне виробництво зброї та дронів - Зеленський05.07.25, 18:21 • 2524 перегляди
Доповнення
Верховна Рада у червні цього року ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №7508, спрямований на оновлення інструментів державно-приватного партнерства (ДПП).