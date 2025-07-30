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Зеленский подписал закон о государственно-частном партнерстве: должно помочь совместному производству оружия

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7508, упрощающий государственно-частное партнерство. Документ разрешает совместные оборонные проекты и привлекает инвестиции для восстановления.

Зеленский подписал закон о государственно-частном партнерстве: должно помочь совместному производству оружия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный законопроект №7508, который вводит ряд инструментов для упрощения работы механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) и внедряет возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями, передает УНН.

Детали

"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Главная цель документа - привлечь частные инвестиции к восстановлению разрушенных объектов и созданию новых проектов, отвечающих потребностям обновленной экономики Украины.

Как сообщал в июне тогда еще министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, законопроект дает много возможностей для восстановления Украины и развития экономики, и в том числе - для оборонно-промышленного комплекса.

Законопроект впервые внедряет возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями. Действующее законодательство этого не предусматривало.

Также закон, как ожидается, откроет двери для различных вариантов сотрудничества, которые приведут к усилению оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе - к привлечению большего количества инвестиций.

Среди ключевых изменений, предусмотренных законопроектом:

  • введение механизма рассрочки оплаты инфраструктурных объектов;
    • упрощение подготовки проектов ГЧП - без обязательного технико-экономического обоснования и анализа эффективности;
      • возможность реализации небольших проектов стоимостью до 5,3 млн евро;
        • создание электронной системы для проведения конкурсов;
          • установление стандартных квалификационных требований к частным инвесторам;
            • расширение полномочий органов местного самоуправления в сфере партнерств.

              Украина заключила соглашения с США и Данией о совместном производстве оружия и дронов - Зеленский05.07.25, 18:21 • 2524 просмотра

              Дополнение

              Верховная Рада в июне этого года приняла во втором чтении и в целом законопроект №7508, направленный на обновление инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП).

              Анна Мурашко

              Экономикаполитика
              Верховная Рада
              Владимир Зеленский
              Украина