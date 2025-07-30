Зеленский подписал закон о государственно-частном партнерстве: должно помочь совместному производству оружия
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7508, упрощающий государственно-частное партнерство. Документ разрешает совместные оборонные проекты и привлекает инвестиции для восстановления.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный законопроект №7508, который вводит ряд инструментов для упрощения работы механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) и внедряет возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями, передает УНН.
Детали
"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.
Главная цель документа - привлечь частные инвестиции к восстановлению разрушенных объектов и созданию новых проектов, отвечающих потребностям обновленной экономики Украины.
Как сообщал в июне тогда еще министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, законопроект дает много возможностей для восстановления Украины и развития экономики, и в том числе - для оборонно-промышленного комплекса.
Законопроект впервые внедряет возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями. Действующее законодательство этого не предусматривало.
Также закон, как ожидается, откроет двери для различных вариантов сотрудничества, которые приведут к усилению оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе - к привлечению большего количества инвестиций.
Среди ключевых изменений, предусмотренных законопроектом:
- введение механизма рассрочки оплаты инфраструктурных объектов;
- упрощение подготовки проектов ГЧП - без обязательного технико-экономического обоснования и анализа эффективности;
- возможность реализации небольших проектов стоимостью до 5,3 млн евро;
- создание электронной системы для проведения конкурсов;
- установление стандартных квалификационных требований к частным инвесторам;
- расширение полномочий органов местного самоуправления в сфере партнерств.
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Дополнение
Верховная Рада в июне этого года приняла во втором чтении и в целом законопроект №7508, направленный на обновление инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП).