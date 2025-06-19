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Рада ухвалила законопроєкт про державно-приватне партнерство, що сприятиме розвитку спільного виробництва зброї

Київ • УНН

 • 720 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що оновлює інструменти державно-приватного партнерства. Закон покликаний залучити інвестиції для відбудови та розвитку оборонно-промислового комплексу.

Рада ухвалила законопроєкт про державно-приватне партнерство, що сприятиме розвитку спільного виробництва зброї

Верховна Рада ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №7508, спрямований на оновлення інструментів державно-приватного партнерства (ДПП). Новий закон покликаний зробити цей механізм більш гнучким, швидким і привабливим для бізнесу, зокрема в галузі міжнародної співпраці з виробництва зброї та оборонної техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.

Деталі

Як зазначено в офіційному повідомленні, головна мета документа — залучити приватні інвестиції до відбудови зруйнованих об’єктів та створення нових проєктів, що відповідають потребам оновленої економіки України.

За словами Сметаніна, законопроєкт дає багато можливостей для відновлення України та розвитку економіки, і в тому числі - для оборонно-промислового комплексу.

Законопроєкт вперше впроваджує можливість створювати спільні оборонні проєкти між державними й приватними оборонними компаніями. Чинне законодавство цього не передбачало. Дякую членам Комітету з питань економічного розвитку, народним депутатам, Міністерству економіки та всім причетним. Наша сила - в єдності!

- зазначив Сметанін.

Він також додав, що це відкриває двері для різних варіантів співпраці, які призведуть до посилення оборонно-промислового комплексу України, в тому числі - до залучення більшої кількості інвестицій.

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Серед ключових змін, передбачених законопроєктом:

  • запровадження механізму розстрочки оплати інфраструктурних об’єктів;
    • спрощення підготовки проєктів ДПП — без обов’язкового техніко-економічного обґрунтування та аналізу ефективності;
      • можливість реалізації невеликих проєктів вартістю до 5,3 млн євро;
        • створення електронної системи для проведення конкурсів;
          • встановлення стандартних кваліфікаційних вимог до приватних інвесторів;
            • розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері партнерств.

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              Лілія Набока

              Лілія Набока

              ВійнаЕкономікаПолітика
              Верховна Рада України
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