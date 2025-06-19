ВРУ обновила государственно-частное партнерство для оборонки и восстановления

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7508, направленный на обновление инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП). Новый закон призван сделать этот механизм более гибким, быстрым и привлекательным для бизнеса, в частности в области международного сотрудничества по производству оружия и оборонной техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина.

Детали

Как указано в официальном сообщении, главная цель документа — привлечь частные инвестиции к восстановлению разрушенных объектов и созданию новых проектов, отвечающих потребностям обновленной экономики Украины.

По словам Сметанина, законопроект дает много возможностей для восстановления Украины и развития экономики, и в том числе - для оборонно-промышленного комплекса.

Законопроект впервые вводит возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями. Действующее законодательство этого не предусматривало. Спасибо членам Комитета по вопросам экономического развития, народным депутатам, Министерству экономики и всем причастным. Наша сила - в единстве! - отметил Сметанин.

Он также добавил, что это открывает двери для различных вариантов сотрудничества, которые приведут к усилению оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе - к привлечению большего количества инвестиций.

Среди ключевых изменений, предусмотренных законопроектом:

введение механизма рассрочки оплаты инфраструктурных объектов;

упрощение подготовки проектов ГЧП — без обязательного технико-экономического обоснования и анализа эффективности;

возможность реализации небольших проектов стоимостью до 5,3 млн евро;

создание электронной системы для проведения конкурсов;

установление стандартных квалификационных требований к частным инвесторам;

расширение полномочий органов местного самоуправления в сфере партнерств.

Принятие закона должно стать еще одним шагом к активному привлечению бизнеса к национальному восстановлению, подчеркнул Сметанин.