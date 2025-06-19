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Міноборони ініціює грошової винагороди для військовослужбовців за інноваційні розробки

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Міністерство оборони розробляє проєкт постанови про грошові винагороди для військових за інноваційні розробки. Це стимулюватиме дослідження та захист прав інтелектуальної власності у сфері оборони.

Міноборони ініціює грошової винагороди для військовослужбовців за інноваційні розробки

Міністерство оборони України розробляє проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок. Про це інформує УНН з посиланням на сайт оборонного відомства. 

Деталі

Зазначається, механізм має стати інструментом справедливої оцінки досягнень військовослужбовців-винахідників, а також стимулом до подальших досліджень і творчих пошуків рішень у сфері оборони.

В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності

- заявив Валерій Чуркін, заступник міністра оборони.

За його словами, йдеться не лише про юридичне оформлення прав, а й про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонному секторі. Для цього в структурі Міноборони створили спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності. 

Крім того, Міністерство оборони ініціювало два законопроєкти, які вже підтримані Верховною Радою України у першому читанні.

Ці документи передбачають зміни до Цивільного кодексу України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, а також врегульовують правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони

- йдеться у дописі.

Очікується, що запропоновані зміни стануть основою для побудови цілісної системи управління інтелектуальною власністю в оборонному відомстві, в якій перспективні розробки, створені за кошти державного бюджету, належатимуть державі, а їхні автори отримуватимуть справедливу винагороду.

Нагадаємо

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Україна запускає ініціативу спільного виробництва зброї з країнами Рамштайну. Партнери готові фінансувати виробництво та передавати озброєння Україні.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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