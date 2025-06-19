Міноборони ініціює грошової винагороди для військовослужбовців за інноваційні розробки

Міністерство оборони України розробляє проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок. Про це інформує УНН з посиланням на сайт оборонного відомства.

Зазначається, механізм має стати інструментом справедливої оцінки досягнень військовослужбовців-винахідників, а також стимулом до подальших досліджень і творчих пошуків рішень у сфері оборони.

В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності

За його словами, йдеться не лише про юридичне оформлення прав, а й про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонному секторі. Для цього в структурі Міноборони створили спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.

Крім того, Міністерство оборони ініціювало два законопроєкти, які вже підтримані Верховною Радою України у першому читанні.

Ці документи передбачають зміни до Цивільного кодексу України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, а також врегульовують правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони