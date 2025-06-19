Міноборони ініціює грошової винагороди для військовослужбовців за інноваційні розробки
Київ • УНН
Міністерство оборони розробляє проєкт постанови про грошові винагороди для військових за інноваційні розробки. Це стимулюватиме дослідження та захист прав інтелектуальної власності у сфері оборони.
Міністерство оборони України розробляє проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок. Про це інформує УНН з посиланням на сайт оборонного відомства.
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Зазначається, механізм має стати інструментом справедливої оцінки досягнень військовослужбовців-винахідників, а також стимулом до подальших досліджень і творчих пошуків рішень у сфері оборони.
В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності
За його словами, йдеться не лише про юридичне оформлення прав, а й про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонному секторі. Для цього в структурі Міноборони створили спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.
Крім того, Міністерство оборони ініціювало два законопроєкти, які вже підтримані Верховною Радою України у першому читанні.
Ці документи передбачають зміни до Цивільного кодексу України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, а також врегульовують правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони
Очікується, що запропоновані зміни стануть основою для побудови цілісної системи управління інтелектуальною власністю в оборонному відомстві, в якій перспективні розробки, створені за кошти державного бюджету, належатимуть державі, а їхні автори отримуватимуть справедливу винагороду.
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