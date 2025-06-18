Україна зберігає і нарощує технологічну перевагу на фронті - Федоров
Київ • УНН
Україна утримує лідерство у багаторазових та FPV-дронах, але росія випереджає у виробництві дронів на оптоволокні. Попри це, українські компанії активно розробляють аналоги з великим радіусом дії.
Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна зберігає і нарощує технологічну перевагу на фронті. При цьому росіяни випереджають у виробництві дронів на оптоволокні, повідомив Федоров під час заходу NV "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє", пише УНН.
Деталі
Ми маємо перевагу в багаторазових коптерах, FPV-дронах і вже починаємо хакати нову нішу — оперативну глибину. Дрони на оптоволокні, стійкі до РЕБів, змінюють правила гри
Міністр також визнав, що РФ першою запустила масове виробництво дронів на оптоволокні та модернізує "шахеди". При цьому він зазначив, що українські компанії не відстають і активно розробляють аналоги з глибоким радіусом дії — 30, 40, 50 км і більше.
З FPV-дронами на фронті виглядає так, що ми залишаємо перевагу. Але дрони на оптоволокні змінили ситуацію, росія перш, потрібно це визнати, запустила у великому об'ємі, але зараз велика кількість компаній виробляє і закуповує держава дрони на оптоволокні
Доповнення
За словами Федорова, Україна щомісяця стикається з понад 100 тисячами кібератак. Майже всі співробітники Мінцифри використовують спеціалізоване програмне забезпечення на базі ШІ для протидії вірусам.