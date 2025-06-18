На Україну щомісяця здійснюється тисячі кібератак - Федоров
Київ • УНН
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна щомісяця стикається з тисячами кібератак. Майже всі співробітники Мінцифри використовують спеціалізоване програмне забезпечення на базі ШІ для протидії вірусам.
Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що на Україну щомісяця здійснюються тисячі кібератак. Про це він сказав під час заходу NV "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє", пише УНН.
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Така кількість атак, яка відбувається в кіберпросторі, вона неймовірна, це тисячі атак щомісяця
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Федоров також зазначив, що майже всі співробітники Мінцифри мають спеціальні софти на базі АІ, які допомагають ефективно протистояти вірусам.
Наша держава гідно через це проходить. Майже у кожного нашого співробітника встановлено спеціальний софт на базі AI, який аналізує поведінку на ноутбуці. Якщо є аномальна поведінка - система миттєво реагує. Так ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивірус
Доповнення
Віцепрем'єр Михайло Федоров повідомив, що чатботом єВорог, через який можна передавати дані про пересування російської техніки, скористались вже 674 тисячі українців.