На Україну щомісяця здійснюється тисячі кібератак - Федоров

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що на Україну щомісяця здійснюються тисячі кібератак. Про це він сказав під час заходу NV "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє", пише УНН.

Федоров також зазначив, що майже всі співробітники Мінцифри мають спеціальні софти на базі АІ, які допомагають ефективно протистояти вірусам.

Наша держава гідно через це проходить. Майже у кожного нашого співробітника встановлено спеціальний софт на базі AI, який аналізує поведінку на ноутбуці. Якщо є аномальна поведінка - система миттєво реагує. Так ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивірус