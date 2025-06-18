На Украину ежемесячно совершается сто тысяч кибератак - Федоров
Киев • УНН
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина ежемесячно сталкивается с более чем 100 тысячами кибератак. Почти все сотрудники Минцифры используют специализированное программное обеспечение на базе ИИ для противодействия вирусам.
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что на Украину ежемесячно осуществляется более 100 тысяч кибератак. Об этом он сказал во время мероприятия NV "Большая цифровая трансформация. Диалоги о будущем", пишет УНН.
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Такое количество атак, которое происходит в киберпространстве, оно невероятное, это 100 тысяч атак ежемесячно
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Федоров также отметил, что почти все сотрудники Минцифры имеют специальные софты на базе ИИ, которые помогают эффективно противостоять вирусам.
Наша страна достойно через это проходит. Почти у каждого нашего сотрудника установлен специальный софт на базе AI, который анализирует поведение на ноутбуке. Если есть аномальное поведение - система мгновенно реагирует. Так мы уже обнаружили несколько вирусов, которые не видели даже антивирус
Дополнение
Вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что чатботом єВорог, через который можно передавать данные о передвижении российской техники, воспользовались уже 674 тысячи украинцев.