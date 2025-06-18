На Украину ежемесячно совершается сто тысяч кибератак - Федоров

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что на Украину ежемесячно осуществляется более 100 тысяч кибератак. Об этом он сказал во время мероприятия NV "Большая цифровая трансформация. Диалоги о будущем", пишет УНН.

Федоров также отметил, что почти все сотрудники Минцифры имеют специальные софты на базе ИИ, которые помогают эффективно противостоять вирусам.

Наша страна достойно через это проходит. Почти у каждого нашего сотрудника установлен специальный софт на базе AI, который анализирует поведение на ноутбуке. Если есть аномальное поведение - система мгновенно реагирует. Так мы уже обнаружили несколько вирусов, которые не видели даже антивирус