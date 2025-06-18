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На Украину ежемесячно совершается сто тысяч кибератак - Федоров

Киев • УНН

 • 62 просмотра

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина ежемесячно сталкивается с более чем 100 тысячами кибератак. Почти все сотрудники Минцифры используют специализированное программное обеспечение на базе ИИ для противодействия вирусам.

На Украину ежемесячно совершается сто тысяч кибератак - Федоров

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что на Украину ежемесячно осуществляется более 100 тысяч кибератак. Об этом он сказал во время мероприятия NV "Большая цифровая трансформация. Диалоги о будущем", пишет УНН.

Детали

Такое количество атак, которое происходит в киберпространстве, оно невероятное, это 100 тысяч атак ежемесячно

- сообщил Федоров.

Детали

Федоров также отметил, что почти все сотрудники Минцифры имеют специальные софты на базе ИИ, которые помогают эффективно противостоять вирусам.

Наша страна достойно через это проходит. Почти у каждого нашего сотрудника установлен специальный софт на базе AI, который анализирует поведение на ноутбуке. Если есть аномальное поведение - система мгновенно реагирует. Так мы уже обнаружили несколько вирусов, которые не видели даже антивирус

- сообщил министр.

Дополнение

Вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что чатботом єВорог, через который можно передавать данные о передвижении российской техники, воспользовались уже 674 тысячи украинцев.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаТехнологии
Михаил Федоров
Украина
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