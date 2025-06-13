"Народна розвідка": чатботом єВорог вже скористалися 674 тисячі українців

Чатботом єВорог, яким можна передати дані щодо переміщення російської техніки, вже скористалось 674 тисячі українців. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує УНН.

Він нагадав, що загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення склали понад мільйон осіб.

Це не просто цифра, це результат героїзму українських воїнів, сили технологій і рішень, які ми створюємо разом, щоб змінювати хід війни