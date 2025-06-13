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"Народна розвідка": чатботом єВорог вже скористалися 674 тисячі українців

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Віцепрем'єр Михайло Федоров повідомив, що чатботом єВорог, через який можна передавати дані про пересування російської техніки, скористались вже 674 тисячі українців.

"Народна розвідка": чатботом єВорог вже скористалися 674 тисячі українців

Чатботом єВорог, яким можна передати дані щодо переміщення російської техніки, вже скористалось 674 тисячі українців. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує УНН.

Деталі

Він нагадав, що загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення склали понад мільйон осіб.

Це не просто цифра, це результат героїзму українських воїнів, сили технологій і рішень, які ми створюємо разом, щоб змінювати хід війни

- написав Федоров.

Як відомо, Мінцифри запустило чатбот єВорог через два тижні після повномасштабного вторгнення рф.

"674 тисячі українців вже скористалися ним, передаючи дані про переміщення ворожої техніки. Це народна розвідка, яка працюють 24/7 і реально допомагає Силам оборони", - підкреслив урядовець.

Нагадаємо

Станом на вереснь 2024 року (за два з половиною роки роботи чатбота єВорог) українці надіслали через нього понад 628 тисяч повідомлень про техніку та пересування ворога на окупованих територіях.

Українців закликали повідомляти про ворожі танки та БМП через чатбот єВорог07.11.24, 18:48 • 17749 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаТехнології
Федоров Михайло Альбертович
Україна
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