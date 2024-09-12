Українці надіслали 628+ тисяч повідомлень через чатбот єВорог
Київ • УНН
За 2,5 роки роботи чатбота єВорог українці надіслали понад 628 тисяч повідомлень про ворожу техніку на окупованих територіях. Мінцифри підкреслює важливість цих даних для Сил оборони України.
За два з половиною роки роботи чатбота єВорог українці надіслали через нього понад 628 тисяч повідомлень про техніку та пересування ворога на окупованих територіях. Про це повідомила у Телеграмі пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає УНН.
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"Народна розвідка працює, і єВорог це підтверджує. За 2,5 року українці 628+ тисяч разів скористалися чатботом. Кожна ваша заявка має таку ж цінність для Сил оборони, як дані від розвідки, БпЛА чи супутникові знімки", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що попри окупацію, пропаганду та небезпеку українці не зупиняються та роблять усе, щоб допомогти військовим. І часто ці повідомлення стають для Сил оборони справжніми "очима" на окупованій території.
У міністерстві закликають українців бути уважними і обережними і переходити у чатбот єВорог тільки з головного екрана в застосунку "Дія" або за посиланням https://t.me/evorog_bot.
єВорог: військові попросили повідомляти про ворожу техніку на Запоріжчині06.05.23, 17:45 • 1560936 переглядiв