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Українці надіслали 628+ тисяч повідомлень через чатбот єВорог

Українці надіслали 628+ тисяч повідомлень через чатбот єВорог

Київ • УНН

 • 24688 перегляди

За 2,5 роки роботи чатбота єВорог українці надіслали понад 628 тисяч повідомлень про ворожу техніку на окупованих територіях. Мінцифри підкреслює важливість цих даних для Сил оборони України.

За два з половиною роки роботи чатбота єВорог українці надіслали через нього понад 628 тисяч повідомлень про техніку та пересування ворога на окупованих територіях. Про це повідомила у Телеграмі пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає УНН.

Деталі

"Народна розвідка працює, і єВорог це підтверджує. За 2,5 року українці 628+ тисяч разів скористалися чатботом. Кожна ваша заявка має таку ж цінність для Сил оборони, як дані від розвідки, БпЛА чи супутникові знімки", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що попри окупацію, пропаганду та небезпеку українці не зупиняються та роблять усе, щоб допомогти військовим. І часто ці повідомлення стають для Сил оборони справжніми "очима" на окупованій території.

У міністерстві закликають українців бути уважними і обережними і переходити у чатбот єВорог тільки з головного екрана в застосунку "Дія" або за посиланням https://t.me/evorog_bot.

єВорог: військові попросили повідомляти про ворожу техніку на Запоріжчині06.05.23, 17:45 • 1560936 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаТехнології

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