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єВорог: військові попросили повідомляти про ворожу техніку на Запоріжчині

єВорог: військові попросили повідомляти про ворожу техніку на Запоріжчині

Київ • УНН

 • 1560938 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram закликав українців допомогти ЗСУ повідомляючи у чатбот єВорог про ворожу техніку в кількох конкретних населених пунктах Запорізької області, передає УНН.

Цитата

"Військовим дуже потрібна ваша допомога в Запорізькій області — надсилайте заявки про техніку росіян у єВорог @evorog_bot", - йдеться в повідомленні міністра у Telegram.

Деталі

На мапі - конкретні населені пункти, щодо яких необхідна інформація: Велика Білозерка, Василівка, Орлянське, Михайлівка, Тимошівка, Пришиб, Кам'янка, Розівка, Тарасівка, Молочанськ, Смирново, Токмак, Кам'янка-Дніпровська, Дніпрорудне, Енергодар і Пологи.

Федоров закликав, повідомляти у разі виявлення танків, БТРів, бензовозів, ракетних комплексів С300, Іскандерів. Або переміщення колон техніки та скупчення особового складу. Міністр підкреслив, що цінне кожне повідомлення.

"За можливості обережно робіть фото/відео. Але перед цим переконайтеся, що росіяни вас не бачать. Одразу після відправлення у єВорог видаліть листування з чатботом та всі надіслані дані. Дякую кожному за сміливість. Запорізька область буде вільною від окупантів та колаборантів. Сили оборони працюють над цим. Наближаємо деокупацію разом", - додав Михайло Федоров.

Доповнення

За словами мер Мелітополя Івана Федорова, окупанти планують «тимчасово перемістити» близько 70 тисяч жителів з 18 населених пунктів вздовж лінії фронту Запорізької області. Прикриваються піклуванням про цивільних, насправді в очікуванні контрнаступу хочуть влаштувати там військові бази.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив фото так званого наказу окупаційної влади, згідно з яким планується “тимчасове переміщення” жителів населених пунктів Тимошівки, Смирнівки, Тарасівки, Орлянське, Молочанська, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Для повідомлення про окупантів: в Україні з'явився чатбот "єВорог"

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