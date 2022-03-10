Для повідомлення про окупантів: в Україні з'явився чатбот "єВорог"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. В Україні створили чатбот "єВорог", за допомогою якого люди можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Деталі
Команда Мінцифри створила у Telegram чатбот https://t.me/evorog_bot, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта.
Головна відмінність від інших ботів — авторизація через застосунок "Дія". Це потрібно, щоб збирати якіснішу інформацію і щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.
Щоб надіслати дані в чатбот, потрібно:
Після перевірки дані надішлють до Збройних сил України.
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