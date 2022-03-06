У додатку "Дія" з'явилося TV - Мінцифри
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. "Дія" транслюватиме марафон телеканалів, які об’єднались, щоб 24/7 висвітлювати війну РФ проти України. То ж ви будете в курсі останніх новин будь де та будь коли. Про це УНН пише з посиланням на віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Деталі
Згодом на "Дія TV" з'явиться дитячий контент, щоб трохи відволікти малечу.
У застосунку оберіть "Послуги" та "Дія TV". Трансляція почнеться автоматично. Сервіс доступний для користувачів iOS та Android. Але не забувайте оновлювати застосунок.