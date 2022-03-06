В приложении "Дия" появилось TV - Минцифры
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. "Дия" будет транслировать марафон телеканалов, которые объединились, чтобы 24/7 освещать войну РФ против Украины. Так что вы будете в курсе последних новостей где угодно и когда угодно. Об этом УНН пишет со ссылкой на вицепремьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова.
Детали
Со временем в "Дия TV" появится детский контент, чтобы немного отвлечь малышей.
В приложении выберите "Услуги" и "Дия TV". Трансляция начнется автоматически. Сервис доступен для пользователей iOS и Android. Но не забывайте обновлять приложение.