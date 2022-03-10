Для сообщения об оккупантах: в Украине появился чат-бот "еВраг"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН.В Украине создали чат-бот "еВраг", с помощью которого люди могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Детали
Команда Минцифры создала в Telegram чат-бот https://t.me/evorog_bot, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупантов.
Главное отличие от других ботов — авторизация через приложение "Дия". Это нужно, чтобы собирать более качественную информацию и чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео.
Чтобы отправить данные в чат-бот, нужно:
После проверки данные отправят в Вооруженные силы Украины.
Напомним
"Дия" начала транслировать марафон телеканалов, которые объединились, чтобы 24/7 освещать войну РФ против Украины.