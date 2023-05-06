еВорог: военные попросили сообщать о вражеской технике на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram призвал украинцев помочь ВСУ сообщая в чатбот еВорог о вражеской технике в нескольких конкретных населенных пунктах Запорожской области, передает УНН.
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"Военным очень нужна ваша помощь в Запорожской области — присылайте заявки о технике россиян в еВорог @evorog_bot", - говорится в сообщении министра в Telegram.
Детали
На карте - конкретные населенные пункты, по которым необходима информация: Большая Белозерка, Васильевка, Орлянское, Михайловка, Тимошовка, Пришиб, Каменка, Розовка, Тарасовка, Молочанск, Смирново, Токмак, Каменка-Днепровская, Днепрорудное, Энергодар и Пологи.
Федоров призвал, сообщать в случае обнаружения танков, БТРов, бензовозов, ракетных комплексов С300, Искандеров. Или перемещения колонн техники и скопления личного состава. Министр подчеркнул, что ценно каждое сообщение.
"По возможности осторожно делайте фото/видео. Но перед этим убедитесь, что россияне вас не видят. Сразу после отправки в еВорог удалите переписку с чатботом и все присланные данные. Спасибо каждому за смелость. Запорожская область будет свободной от оккупантов и коллаборационистов. Силы обороны работают над этим. Приближаем деоккупацию вместе", - добавил Михаил Федоров.
Дополнение
По словам мэр Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты планируют «временно переместить» около 70 тысяч жителей из 18 населенных пунктов вдоль линии фронта Запорожской области. Прикрываются заботой о гражданских, на самом деле в ожидании контрнаступления хотят устроить там военные базы.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал фото так называемого приказа оккупационных властей, согласно которому планируется “временное перемещение” жителей населенных пунктов Тимошевки, Смирновки, Тарасовки, Орлянское, Молочанская, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.
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