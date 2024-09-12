Украинцы прислали 628+ тысяч сообщений через чатбот еВорог

За два с половиной года работы чатбота еВорог украинцы прислали через него более 628 тысяч сообщений о технике и передвижениях врага на оккупированных территориях. Об этом сообщила в Телеграме пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает УНН.

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«Народная разведка работает, и еВорог это подтверждает. За 2,5 года украинцы 628+ тысяч раз воспользовались чатботом. Каждая ваша заявка имеет такую же ценность для Сил обороны, как данные от разведки, БпЛА или спутниковые снимки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на оккупацию, пропаганду и опасность украинцы не останавливаются и делают все, чтобы помочь военным. И часто эти сообщения становятся для Сил обороны настоящими «глазами» на оккупированной территории.

В министерстве призывают украинцев быть внимательными и осторожными и переходить в чатбот еВорог только с главного экрана в приложении «Дія» или по ссылке https://t.me/evorog_bot.

єВорог: військові попросили повідомляти про ворожу техніку на Запоріжчині