Украинцы прислали 628+ тысяч сообщений через чатбот еВорог

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Блинкен объявил новый пакет помощи от США на более 700 млн долларов

Блинкен объявил новый пакет помощи от США на более 700 млн долларов

  •  44955 просмотра
Елена Зеленская получила высшую награду Литвы от президента Науседы

Елена Зеленская получила высшую награду Литвы от президента Науседы

  •  24350 просмотра
Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

  •  34342 просмотра
После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

  •  27241 просмотра
Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

  •  36569 просмотра
публикации
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  96237 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  107560 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  118030 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  125889 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  123828 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

  •  46358 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

  •  47463 просмотра
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

10 сентября 2024, 09:56  •  103249 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  108973 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  140964 просмотра
Актуальное
Украинцы прислали 628+ тысяч сообщений через чатбот еВорог

Украинцы прислали 628+ тысяч сообщений через чатбот еВорог

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 01:18  •  5813 просмотра

Read in English

За 2,5 года работы чатбота еВорог украинцы прислали более 628 тысяч сообщений о вражеской технике на оккупированных территориях. Минцифры подчеркивает важность этих данных для Сил обороны Украины.

За два с половиной года работы чатбота еВорог украинцы прислали через него более 628 тысяч сообщений о технике и передвижениях врага на оккупированных территориях. Об этом сообщила в Телеграме пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает УНН.

Детали

«Народная разведка работает, и еВорог это подтверждает. За 2,5 года украинцы 628+ тысяч раз воспользовались чатботом. Каждая ваша заявка имеет такую же ценность для Сил обороны, как данные от разведки, БпЛА или спутниковые снимки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на оккупацию, пропаганду и опасность украинцы не останавливаются и делают все, чтобы помочь военным. И часто эти сообщения становятся для Сил обороны настоящими «глазами» на оккупированной территории.

В министерстве призывают украинцев быть внимательными и осторожными и переходить в чатбот еВорог только с главного экрана в приложении «Дія» или по ссылке https://t.me/evorog_bot.

єВорог: військові попросили повідомляти про ворожу техніку на Запоріжчині6 мая 2023, 14:45 • 1560874 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаТехнологии
Эксклюзив
Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
  •  65541 просмотра

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Эксклюзив
Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения
  •  67859 просмотра

Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения

Эксклюзив
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
  •  118030 просмотра

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Эксклюзив
Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света
  •  100954 просмотра

Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Эксклюзив
Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию
  •  94403 просмотра

Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине
  •  123828 просмотра

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
10 сентября 2024, 16:24  •  101239 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
10 сентября 2024, 14:22  •  99827 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
10 сентября 2024, 11:30  •  101183 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Эксклюзив
Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении
10 сентября 2024, 10:12  •  90651 просмотра

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Популярные

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

  •  36569 просмотра
После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

  •  27241 просмотра
Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

  •  34342 просмотра
Елена Зеленская получила высшую награду Литвы от президента Науседы

Елена Зеленская получила высшую награду Литвы от президента Науседы

  •  24350 просмотра
Блинкен объявил новый пакет помощи от США на более 700 млн долларов

Блинкен объявил новый пакет помощи от США на более 700 млн долларов

  •  44955 просмотра

Публикации

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  96237 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  107560 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  118030 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  125889 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  123828 просмотра

Война

В Хмельницкой области ночью прогремели по меньшей мере пять взрывов

В Хмельницкой области ночью прогремели по меньшей мере пять взрывов

  •  44 просмотра
Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

  •  934 просмотра
Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

  •  1972 просмотра
Украинцы прислали 628+ тысяч сообщений через чатбот еВорог

Украинцы прислали 628+ тысяч сообщений через чатбот еВорог

  •  5858 просмотра
ПВО отражает атаку вражеских дронов над Киевской областью

ПВО отражает атаку вражеских дронов над Киевской областью

  •  10907 просмотра

политика

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

  •  934 просмотра
Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

  •  1972 просмотра
Дебаты Харрис-Трамп собрали 57,5 млн телезрителей

Дебаты Харрис-Трамп собрали 57,5 млн телезрителей

  •  14725 просмотра
Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

  •  36569 просмотра
После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

  •  27241 просмотра

Война

В Хмельницкой области ночью прогремели по меньшей мере пять взрывов

В Хмельницкой области ночью прогремели по меньшей мере пять взрывов

  •  44 просмотра
Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

  •  934 просмотра
Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

  •  1972 просмотра
Украинцы прислали 628+ тысяч сообщений через чатбот еВорог

Украинцы прислали 628+ тысяч сообщений через чатбот еВорог

  •  5858 просмотра
ПВО отражает атаку вражеских дронов над Киевской областью

ПВО отражает атаку вражеских дронов над Киевской областью

  •  10907 просмотра

политика

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

  •  934 просмотра
Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

  •  1972 просмотра
Дебаты Харрис-Трамп собрали 57,5 млн телезрителей

Дебаты Харрис-Трамп собрали 57,5 млн телезрителей

  •  14725 просмотра
Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

  •  36569 просмотра
После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

  •  27241 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  64643 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  79542 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  75385 просмотра

Экономика

Samsung планирует сократить до 30% зарубежных работников

Samsung планирует сократить до 30% зарубежных работников

  •  5645 просмотра
Экологические убытки Украины от войны достигли 60 млрд евро

Экологические убытки Украины от войны достигли 60 млрд евро

  •  18912 просмотра
Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

  •  36569 просмотра
Блинкен объявил новый пакет помощи от США на более 700 млн долларов

Блинкен объявил новый пакет помощи от США на более 700 млн долларов

  •  44955 просмотра
россия за два года атаковала украинскую энергетику более 1000 раз - Галущенко

россия за два года атаковала украинскую энергетику более 1000 раз - Галущенко

  •  21209 просмотра

Киев

ПВО отражает атаку вражеских дронов над Киевской областью

ПВО отражает атаку вражеских дронов над Киевской областью

  •  10907 просмотра
Россия запустила по Украине несколько групп «шахедов» - Воздушные силы ВСУ

Россия запустила по Украине несколько групп «шахедов» - Воздушные силы ВСУ

  •  20572 просмотра
В Киеве 12 сентября ограничат движение транспорта в центре города

В Киеве 12 сентября ограничат движение транспорта в центре города

  •  16820 просмотра
Хотел пошутить: Нацполиция задержала подростка, который взорвал страйкбольную гранату в одном из дворов Киева

Хотел пошутить: Нацполиция задержала подростка, который взорвал страйкбольную гранату в одном из дворов Киева

  •  17751 просмотра
Воздушные Силы показали, как воины ПВО ночью сбивали российские "шахеды" на юге Украины

Воздушные Силы показали, как воины ПВО ночью сбивали российские "шахеды" на юге Украины

  •  27629 просмотра