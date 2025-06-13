"Народная разведка": чат-ботом єВорог уже воспользовались 674 тысячи украинцев

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 17:14 • 18402 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 71081 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 72360 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 44175 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 78158 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 42685 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 60881 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
12 июня, 10:59 • 57855 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было
Эксклюзив
12 июня, 10:38 • 53976 просмотра
Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
Эксклюзив
12 июня, 10:04 • 61994 просмотра
Квартира с ремонтом или "после строителей": что выгоднее покупать сегодня
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.9м/с
84%
748мм
Популярные новости
В Украине построят всесезонный горный курорт за 140 миллионов евро – правительство подписало инвестиционные соглашения12 июня, 17:07 • 9326 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 19924 просмотра
В США готовят митинг "Без королей", но Трамп уверяет, что он "не король"12 июня, 17:32 • 5450 просмотра
В Одессе мужчина ударил ножом военного ТЦК - соцсети12 июня, 19:52 • 4312 просмотра
Умер сессионный гитарист "Океана Эльзы", основатель группы "4АЙКА" Гриша Чайка21:27 • 3490 просмотра
публикации
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 71087 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует 12 июня, 16:12 • 72362 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 78161 просмотра
"Двуходовка" от Думы: в Раде требуют начать служебное расследование в отношении руководства АРМА12 июня, 14:37 • 61651 просмотра
Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам12 июня, 10:12 • 136539 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Гэвин Ньюсом
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киев
Харьков
Индия
Реклама
УНН Lite
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 19942 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 90083 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 102890 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 127388 просмотра
Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя10 июня, 17:29 • 129332 просмотра
Актуальное
Spotify
YouTube
ЧатГПТ
Facebook
Instagram

"Народная разведка": чат-ботом єВорог уже воспользовались 674 тысячи украинцев

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что чат-ботом єВорог, через который можно передавать данные о передвижении российской техники, воспользовались уже 674 тысячи украинцев.

"Народная разведка": чат-ботом єВорог уже воспользовались 674 тысячи украинцев

Чат-ботом єВорог, за допомогою якого можна передати дані щодо переміщення російської техніки, вже скористалися 674 тисячі українців. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує УНН.

Деталі

Він нагадав, що загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення склали понад мільйон осіб.

Це не просто цифра, це результат героїзму українських воїнів, сили технологій і рішень, які ми створюємо разом, щоб змінювати хід війни

- написав Федоров.

Як відомо, Мінцифри запустило чат-бот єВорог через два тижні після повномасштабного вторгнення рф.

"674 тисячі українців вже скористалися ним, передаючи дані про переміщення ворожої техніки. Це народна розвідка, яка працює 24/7 і реально допомагає Силам оборони", - підкреслив урядовець.

Нагадаємо

Станом на вересень 2024 року (за два з половиною роки роботи чат-бота єВорог) українці надіслали через нього понад 628 тисяч повідомлень про техніку та пересування ворога на окупованих територіях.

Украинцев призвали сообщать о вражеских танках и БМП через чатбот єВорог07.11.24, 18:48 • 17748 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаТехнологии
Михаил Федоров
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9