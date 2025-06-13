"Народная разведка": чат-ботом єВорог уже воспользовались 674 тысячи украинцев

Чат-ботом єВорог, за допомогою якого можна передати дані щодо переміщення російської техніки, вже скористалися 674 тисячі українців. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує УНН.

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Він нагадав, що загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення склали понад мільйон осіб.

Це не просто цифра, це результат героїзму українських воїнів, сили технологій і рішень, які ми створюємо разом, щоб змінювати хід війни - написав Федоров.

Як відомо, Мінцифри запустило чат-бот єВорог через два тижні після повномасштабного вторгнення рф.

"674 тисячі українців вже скористалися ним, передаючи дані про переміщення ворожої техніки. Це народна розвідка, яка працює 24/7 і реально допомагає Силам оборони", - підкреслив урядовець.

Нагадаємо

Станом на вересень 2024 року (за два з половиною роки роботи чат-бота єВорог) українці надіслали через нього понад 628 тисяч повідомлень про техніку та пересування ворога на окупованих територіях.

Украинцев призвали сообщать о вражеских танках и БМП через чатбот єВорог