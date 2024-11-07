Украинцев призвали сообщать о вражеских танках и БМП через чатбот єВорог
Киев • УНН
Украинцев просят присылать в чатбот єВорог информацию о вражеских танках и БМП на оккупированных территориях. Министр цифровой трансформации напомнил о важности безопасности при сборе и передаче данных.
Украинцев призвали присылать информацию о вражеских танках и боевых машинах пехоты в чатбот єВорог, передает УНН.
"Танки обстреливают блиндажи и окопы, помогают врагу идти в атаку и прорывать линию обороны, а боевые машины обеспечивают быстрое перемещение солдат и уничтожают пехоту. Танки и боевые машины врага мешают нашим военным защищать территории, особенно на сложных участках фронта", - сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, Силам безопасности и обороны нужна информация о:
- Танках. Большие, низкие и широкие конструкции с громким двигателем, массивной пушкой и броней спереди и по бокам, на широких гусеницах.
- БМП. Компактные, с узкими гусеницами и приподнятой передней частью корпуса.
"Внимательно просмотрите технику на фото. Если вы находитесь на временно оккупированных территориях и видели нечто подобное - присылайте информацию в єВорог - @evorog_bot. Помните о безопасности! Фотографируйте только, если уверены, что рядом никого нет, сразу удаляйте переписку с чатботом и фото, чистите папку Удаленное и кэш мессенджера. Информация от народной разведки нужна военным на фронте, ваша заявка в чатбот может спасти жизнь", - сообщил Федоров.