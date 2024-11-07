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Украинцев призвали сообщать о вражеских танках и БМП через чатбот єВорог

Украинцев призвали сообщать о вражеских танках и БМП через чатбот єВорог

Киев  •  УНН

16:48 • 3064 просмотра

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Украинцев просят присылать в чатбот єВорог информацию о вражеских танках и БМП на оккупированных территориях. Министр цифровой трансформации напомнил о важности безопасности при сборе и передаче данных.

Украинцев призвали присылать информацию о вражеских танках и боевых машинах пехоты в чатбот єВорог, передает УНН.

"Танки обстреливают блиндажи и окопы, помогают врагу идти в атаку и прорывать линию обороны, а боевые машины обеспечивают быстрое перемещение солдат и уничтожают пехоту. Танки и боевые машины врага мешают нашим военным защищать территории, особенно на сложных участках фронта", - сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, Силам безопасности и обороны нужна информация о:

- Танках. Большие, низкие и широкие конструкции с громким двигателем, массивной пушкой и броней спереди и по бокам, на широких гусеницах.

- БМП. Компактные, с узкими гусеницами и приподнятой передней частью корпуса.

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"Внимательно просмотрите технику на фото. Если вы находитесь на временно оккупированных территориях и видели нечто подобное - присылайте информацию в єВорог - @evorog_bot. Помните о безопасности! Фотографируйте только, если уверены, что рядом никого нет, сразу удаляйте переписку с чатботом и фото, чистите папку Удаленное и кэш мессенджера. Информация от народной разведки нужна военным на фронте, ваша заявка в чатбот может спасти жизнь", - сообщил Федоров.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина