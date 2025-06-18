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Украина сохраняет и наращивает технологическое преимущество на фронте - Федоров

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Украина удерживает лидерство в многоразовых и FPV-дронах, но Россия опережает в производстве дронов на оптоволокне. Несмотря на это, украинские компании активно разрабатывают аналоги с большим радиусом действия.

Украина сохраняет и наращивает технологическое преимущество на фронте - Федоров

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров сообщил, что Украина сохраняет и наращивает технологическое преимущество на фронте. При этом россияне опережают в производстве дронов на оптоволокне, сообщил Фёдоров во время мероприятия NV "Большая цифровая трансформация. Диалоги о будущем", пишет УНН.

Детали

Мы имеем преимущество в многоразовых коптерах, FPV-дронах и уже начинаем осваивать новую нишу — оперативную глубину. Дроны на оптоволокне, устойчивые к РЭБ, меняют правила игры

— отметил он.

Министр также признал, что РФ первой запустила массовое производство дронов на оптоволокне и модернизирует "шахеды". При этом он отметил, что украинские компании не отстают и активно разрабатывают аналоги с глубоким радиусом действия — 30, 40, 50 км и более.

С FPV-дронами на фронте выглядит так, что мы сохраняем преимущество. Но дроны на оптоволокне изменили ситуацию, россия первой, нужно это признать, запустила в большом объеме, но сейчас большое количество компаний производит и закупает государство дроны на оптоволокне

- сообщил Фёдоров.

Дополнение

По словам Фёдорова, Украина ежемесячно сталкивается с более чем 100 тысячами кибератак. Почти все сотрудники Минцифры используют специализированное программное обеспечение на базе ИИ для противодействия вирусам.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойнаТехнологии
Михаил Федоров
Украина
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