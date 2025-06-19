Минобороны инициирует денежное вознаграждение для военнослужащих за инновационные разработки

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 19237 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
18 июня, 16:24 • 55778 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Эксклюзив
18 июня, 14:59 • 49790 просмотра
Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
Эксклюзив
18 июня, 14:42 • 60661 просмотра
В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом
Эксклюзив
18 июня, 14:21 • 55311 просмотра
Цены на топливо в Украине снова растут: стоимость бензина может достигнуть 60-70 грн
Эксклюзив
18 июня, 13:14 • 96642 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
18 июня, 11:40 • 52741 просмотра
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Эксклюзив
18 июня, 09:18 • 61688 просмотра
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
18 июня, 08:06 • 154235 просмотра
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
Эксклюзив
18 июня, 06:55 • 67152 просмотра
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.4м/с
68%
748мм
Популярные новости
Синоптик предупредила о порывистом ветре и грозах: где ожидается непогода 19 июня18 июня, 13:30 • 5660 просмотра
Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими 18 июня, 13:36 • 96363 просмотра
Почему вопрос прокурорских зарплат актуален18 июня, 15:11 • 51150 просмотра
Саммит НАТО "будет коротким и целенаправленным", как хочет Трамп, а Зеленского понизили в дипломатическом статусе - The Times17:56 • 11989 просмотра
Иран заявил о первом боевом запуске баллистической ракеты средней дальности "Саджиль"19:23 • 8560 просмотра
публикации
Почему вопрос прокурорских зарплат актуален18 июня, 15:11 • 51162 просмотра
Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими 18 июня, 13:36 • 96378 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
18 июня, 13:14 • 96642 просмотра
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 197819 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 422506 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Кайя Каллас
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 117788 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 172644 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 182267 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 239848 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 187972 просмотра
Актуальное
Таймс
Instagram
Google Play
Микоян МиГ-29
Су-25

Минобороны инициирует денежное вознаграждение для военнослужащих за инновационные разработки

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Министерство обороны разрабатывает проект постановления о денежных вознаграждениях для военных за инновационные разработки. Это будет стимулировать исследования и защиту прав интеллектуальной собственности в сфере обороны.

Минобороны инициирует денежное вознаграждение для военнослужащих за инновационные разработки

Министерство обороны Украины разрабатывает проект постановления Кабинета Министров, предусматривающий порядок и размеры денежного вознаграждения для военнослужащих за внедрение и использование их инновационных разработок. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт оборонного ведомства. 

Детали

Отмечается, механизм должен стать инструментом справедливой оценки достижений военнослужащих-изобретателей, а также стимулом к дальнейшим исследованиям и творческим поискам решений в сфере обороны.

В условиях войны, технологического соревнования с врагом мы должны не только быстро создавать инновационные решения для фронта, но и защищать их. Именно поэтому Министерство обороны развивает систему защиты прав интеллектуальной собственности

- заявил Валерий Чуркин, заместитель министра обороны.

По его словам, речь идет не только о юридическом оформлении прав, но и о формировании культуры уважения к интеллектуальному продукту в оборонном секторе. Для этого в структуре Минобороны создано специализированное Управление по вопросам интеллектуальной собственности. 

Кроме того, Министерство обороны инициировало два законопроекта, которые уже поддержаны Верховной Радой Украины в первом чтении.

Эти документы предусматривают изменения в Гражданский кодекс Украины относительно распределения имущественных прав интеллектуальной собственности на объекты, созданные военнослужащими, а также урегулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием объектов права интеллектуальной собственности в сфере обороны

- говорится в сообщении.

Ожидается, что предложенные изменения станут основой для построения целостной системы управления интеллектуальной собственностью в оборонном ведомстве, в которой перспективные разработки, созданные за счет государственного бюджета, будут принадлежать государству, а их авторы будут получать справедливое вознаграждение.

Напомним

Украина сохраняет лидерство в многоразовых и FPV-дронах, но Россия опережает в производстве дронов на оптоволокне. Несмотря на это, украинские компании активно разрабатывают аналоги с большим радиусом действия.

Украина запускает инициативу совместного производства оружия со странами Рамштайна. Партнеры готовы финансировать производство и передавать вооружение Украине.

Инвестиции в украинский ОПК и производство оружия: Зеленский рассказал подробности разговора с Карни17.06.25, 20:00 • 2884 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаТехнологии
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9