Минобороны инициирует денежное вознаграждение для военнослужащих за инновационные разработки

Министерство обороны Украины разрабатывает проект постановления Кабинета Министров, предусматривающий порядок и размеры денежного вознаграждения для военнослужащих за внедрение и использование их инновационных разработок. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт оборонного ведомства.

Отмечается, механизм должен стать инструментом справедливой оценки достижений военнослужащих-изобретателей, а также стимулом к дальнейшим исследованиям и творческим поискам решений в сфере обороны.

В условиях войны, технологического соревнования с врагом мы должны не только быстро создавать инновационные решения для фронта, но и защищать их. Именно поэтому Министерство обороны развивает систему защиты прав интеллектуальной собственности

По его словам, речь идет не только о юридическом оформлении прав, но и о формировании культуры уважения к интеллектуальному продукту в оборонном секторе. Для этого в структуре Минобороны создано специализированное Управление по вопросам интеллектуальной собственности.

Кроме того, Министерство обороны инициировало два законопроекта, которые уже поддержаны Верховной Радой Украины в первом чтении.

Эти документы предусматривают изменения в Гражданский кодекс Украины относительно распределения имущественных прав интеллектуальной собственности на объекты, созданные военнослужащими, а также урегулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием объектов права интеллектуальной собственности в сфере обороны