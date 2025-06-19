Минобороны инициирует денежное вознаграждение для военнослужащих за инновационные разработки
Киев • УНН
Министерство обороны разрабатывает проект постановления о денежных вознаграждениях для военных за инновационные разработки. Это будет стимулировать исследования и защиту прав интеллектуальной собственности в сфере обороны.
Министерство обороны Украины разрабатывает проект постановления Кабинета Министров, предусматривающий порядок и размеры денежного вознаграждения для военнослужащих за внедрение и использование их инновационных разработок. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт оборонного ведомства.
Детали
Отмечается, механизм должен стать инструментом справедливой оценки достижений военнослужащих-изобретателей, а также стимулом к дальнейшим исследованиям и творческим поискам решений в сфере обороны.
В условиях войны, технологического соревнования с врагом мы должны не только быстро создавать инновационные решения для фронта, но и защищать их. Именно поэтому Министерство обороны развивает систему защиты прав интеллектуальной собственности
По его словам, речь идет не только о юридическом оформлении прав, но и о формировании культуры уважения к интеллектуальному продукту в оборонном секторе. Для этого в структуре Минобороны создано специализированное Управление по вопросам интеллектуальной собственности.
Кроме того, Министерство обороны инициировало два законопроекта, которые уже поддержаны Верховной Радой Украины в первом чтении.
Эти документы предусматривают изменения в Гражданский кодекс Украины относительно распределения имущественных прав интеллектуальной собственности на объекты, созданные военнослужащими, а также урегулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием объектов права интеллектуальной собственности в сфере обороны
Ожидается, что предложенные изменения станут основой для построения целостной системы управления интеллектуальной собственностью в оборонном ведомстве, в которой перспективные разработки, созданные за счет государственного бюджета, будут принадлежать государству, а их авторы будут получать справедливое вознаграждение.
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