"Движемся по плану": Украина и Rheinmetall сверили позиции по заводу снарядов

Эксклюзив
10:06 • 6096 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 14651 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 12209 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 21162 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 39003 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 28868 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 57835 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 81878 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 51942 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 93616 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto13 августа, 02:17 • 36916 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto13 августа, 02:50 • 33369 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 32024 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 11507 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo07:26 • 23322 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 14683 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 21190 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18 • 39020 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 57851 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 35486 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Фридрих Мерц
Ян Липавский
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Польша
Европа
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 11798 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 32337 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 20143 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 27758 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 124038 просмотра
Financial Times
Хранитель
Дія (сервис)
Ракетный комплекс "Панцирь"
Кх-59

"Движемся по плану": Украина и Rheinmetall сверили позиции по заводу снарядов

Киев • УНН

 • 1392 просмотра

Украина и Rheinmetall обсудили строительство завода по производству артснарядов. Стороны движутся по плану, сотрудничество охватывает бронетехнику, боеприпасы и ПВО.

"Движемся по плану": Украина и Rheinmetall сверили позиции по заводу снарядов

Украина обсудила с Rheinmetall совместный проект строительства завода по производству артиллерийских снарядов, стороны движутся по плану, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль по итогам переговоров с руководителем Rheinmetall Group Армином Паппергером, пишет УНН.

Подробности

"Это наш давний и важный партнер. Имеем образцовое сотрудничество в трех направлениях: бронетехника, боеприпасы, системы ПВО", - отметил Шмыгаль по итогам переговоров.

В фокусе сейчас развитие совместных проектов в Украине, в частности строительство завода по производству артиллерийских снарядов. Проговорили ключевые этапы и рабочие вопросы. Движемся по плану. Определил улучшенную механику координации. Работаем вместе четко и быстро. Ценим наше сотрудничество

- указал Шмыгаль.

Танки, боеприпасы и порох: Rheinmetall о заводах, которые планирует запустить в Украине26.10.24, 17:44 • 34240 просмотров

Он подчеркнул, что сейчас идет работа по привлечению оборонных компаний со всего мира к созданию производств и R&D центров в Украине. "Строим силу, которая остановит агрессию и обеспечит устойчивый мир", - указал он.

Зеленский подписал закон о государственно-частном партнерстве: должно помочь совместному производству оружия30.07.25, 10:58 • 3617 просмотров

Юлия Шрамко

Экономика
Рейнметалл
Украина
Денис Шмыгаль