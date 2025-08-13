"Движемся по плану": Украина и Rheinmetall сверили позиции по заводу снарядов

Украина обсудила с Rheinmetall совместный проект строительства завода по производству артиллерийских снарядов, стороны движутся по плану, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль по итогам переговоров с руководителем Rheinmetall Group Армином Паппергером, пишет УНН.

Подробности

"Это наш давний и важный партнер. Имеем образцовое сотрудничество в трех направлениях: бронетехника, боеприпасы, системы ПВО", - отметил Шмыгаль по итогам переговоров.

В фокусе сейчас развитие совместных проектов в Украине, в частности строительство завода по производству артиллерийских снарядов. Проговорили ключевые этапы и рабочие вопросы. Движемся по плану. Определил улучшенную механику координации. Работаем вместе четко и быстро. Ценим наше сотрудничество - указал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что сейчас идет работа по привлечению оборонных компаний со всего мира к созданию производств и R&D центров в Украине. "Строим силу, которая остановит агрессию и обеспечит устойчивый мир", - указал он.

