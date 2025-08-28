росія і Китай уперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані

російські та китайські підводні човни вперше провели спільне патрулювання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу російського Тихоокеанського флоту.

Деталі

Патрулювання розпочалося на початку серпня після завершення російсько-китайських навчань "Морська взаємодія-2025" у Японському морі.

Дизель-електричний підводний човен "Волхов" Тихоокеанського флоту та підводний човен ВМС НВАК вийшли на узгоджений маршрут патрулювання в Японському та Східно-Китайському морі - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після виконання завдань вони повернулися на свої бази.

Нагадаємо

Військово-морські сили росії та Китаю розпочали у Японському морі спільні навчання. Вони збираються відпрацювати протичовнові завдання та протиповітряну оборону, а також проведуть артилерійські стрільби.

Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв посилити підтримку росії на багатосторонніх форумах після зустрічі з російським міністром закордонних справ.

Китай і росія розширюють свої збройні сили швидко і майстерно - Рютте