росія і Китай уперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані
Київ • УНН
Російські та китайські підводні човни вперше провели спільне патрулювання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні після навчань "Морська взаємодія-2025". Патрулювання відбувалося в Японському та Східно-Китайському морях.
російські та китайські підводні човни вперше провели спільне патрулювання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу російського Тихоокеанського флоту.
Деталі
Патрулювання розпочалося на початку серпня після завершення російсько-китайських навчань "Морська взаємодія-2025" у Японському морі.
Дизель-електричний підводний човен "Волхов" Тихоокеанського флоту та підводний човен ВМС НВАК вийшли на узгоджений маршрут патрулювання в Японському та Східно-Китайському морі
Зазначається, що після виконання завдань вони повернулися на свої бази.
Нагадаємо
Військово-морські сили росії та Китаю розпочали у Японському морі спільні навчання. Вони збираються відпрацювати протичовнові завдання та протиповітряну оборону, а також проведуть артилерійські стрільби.
Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв посилити підтримку росії на багатосторонніх форумах після зустрічі з російським міністром закордонних справ.
