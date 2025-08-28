$41.400.03
росія і Китай уперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Російські та китайські підводні човни вперше провели спільне патрулювання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні після навчань "Морська взаємодія-2025". Патрулювання відбувалося в Японському та Східно-Китайському морях.

росія і Китай уперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані

російські та китайські підводні човни вперше провели спільне патрулювання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу російського Тихоокеанського флоту.

Деталі

Патрулювання розпочалося на початку серпня після завершення російсько-китайських навчань "Морська взаємодія-2025" у Японському морі.

Дизель-електричний підводний човен "Волхов" Тихоокеанського флоту та підводний човен ВМС НВАК вийшли на узгоджений маршрут патрулювання в Японському та Східно-Китайському морі

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після виконання завдань вони повернулися на свої бази.

Нагадаємо

Військово-морські сили росії та Китаю розпочали у Японському морі спільні навчання. Вони збираються відпрацювати протичовнові завдання та протиповітряну оборону, а також проведуть артилерійські стрільби. 

Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв посилити підтримку росії на багатосторонніх форумах після зустрічі з російським міністром закордонних справ. 

Китай і росія розширюють свої збройні сили швидко і майстерно - Рютте27.08.25, 19:45 • 2376 переглядiв

Віта Зеленецька

