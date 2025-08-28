$41.400.03
Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Голова КНР Сі Цзіньпінь розпочав масштабну чистку серед генералів, звільнивши або заарештувавши 14 із 79 призначених ним офіцерів. Це відбувається після його переобрання у 2022 році та спрямоване на боротьбу з корупцією та консолідацію влади.

Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР

Глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінь розпочав найбільшу за пів століття чистку у верхівці збройних сил: зі 79 генералів 14 уже відсторонені від посад або заарештовані. Про це інформує видання Bloomberg, з посиланням на дані міноборони США, заяви Сі Цзіньпіня та комітету Всекитайських зборів, державні медіа Китаю та опозиційні до влади Китаю медіа, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє Bloomberg, чистки розпочалися після переобрання Сі Цзіньпіна на третій термін у 2022 році. Згідно з даними видання, 14 із 79 генералів, призначених ним особисто, зникли з публічного простору або перебувають під слідством.

У результаті чисток у Центральній військовій раді (ЦВР) - найвищому колегіальному органі китайської армії - залишилося лише чотири члени з семи. ЦВР важлива не лише тому, що вона командує найбільшою у світі регулярною армією. Організація технічно контролюється Комуністичною партією, а не урядом Китаю, а це означає, що вона також є ключовою для контролю над усіма 1,4 мільярдами населення Китаю.

Заазначається, що передусім очільник КНР таким чином бореться з військовою корупцією, адже від перших років правління Сі визнавав, що хабарництво і купівля посад становлять загрозу для армії та КПК.

Реформа армії також є можливою причиною "чисток".

Сі прагне зробити НВАК здатною „вести й вигравати війни", зокрема проти США або в разі збройного конфлікту за Тайвань

- йдеться у дописі.

Під хвилю репресій потрапили заступник голови ЦВР Хе Вейдун, проти якого нібито порушили справу за корупцію. Також усунули Лі Шанфу, колишнього міністра оборони, та Лі Юйчао, колишнього голову ракетних військ. Загалом за 2 роки було звільнено понад десяток генералів, а також керівників підприємств оборонної промисловості.

Сі Цзіньпінь не лише "бореться з корупцією" у вищому керівництві власної армії, а також консолідую владу на собі. Так, деякі посади у ЦВР залишаються вакантними, а сам Сі Цзіньпінь навмисно приховує "фаворитів" на посади для утримання у невіданні як і союзників, так і своїх конкурентів. У Китаї цензурують будь-які теми, повʼязані з посадами у ЦВР.

3 вересня у Пекіні пройде військовий парад на честь завершення 2 світової війни та капітуляції Японії. У США розвідка та міноборони очікують від Сі Цзіньпіня призначення генералів на вакантні посади у ЦВР.

росія і Китай уперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані27.08.25, 23:57 • 494 перегляди

Віта Зеленецька

Новини Світу
Міністерство оборони США
Bloomberg
Пекін
Тайвань
Сі Цзіньпін
Китай
Японія