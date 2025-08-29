$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
06:25 • 180 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 6538 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 32999 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 50098 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 120579 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 66127 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 76888 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 112197 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 125491 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 105895 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
62%
752мм
Популярнi новини
225 будинків пошкоджено, 23 родини потребують відселення: наслідки нічної атаки на Київ 28 серпняPhoto28 серпня, 21:04 • 9194 перегляди
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна00:54 • 12575 перегляди
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану01:44 • 10371 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 03:05 • 11192 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу04:11 • 7240 перегляди
Публікації
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo05:00 • 6538 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 32999 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 61447 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 120579 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 199498 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Едгарс Рінкевичс
Гітанас Науседа
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Донецька область
Харків
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 128721 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 158954 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 161014 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 150950 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 181473 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Brent
Т-72
E-6 Mercury

Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор володимир путін 31 серпня відвідають Тяньцзінь для участі в саміті ШОС. Політолог Тарас Загородній пояснив цілі лідерів та роль Китаю в цьому заході.

Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор володимир путін 31 серпня прибудуть до китайського міста Тяньцзінь, де лідер Китаю Сі Цзіньпін проведе саміт Шанхайської організації співробітництва. Що означає ця подія, на що розраховують індійський та російський керівники та що потрібно китайському керманичу - журналісту УНН пояснив політолог Тарас Загородній.

Моді і путін в Китаї

Це просто зустріч в рамках БРІКС, що його сформували Китай, росія та Індія. Це запланована зустріч, тим паче присвячена, як говорить Китай, перемозі у Другій світовій війні. Це просто їх планове намагання показати, що вони створюють другий полюс проти Сполучених Штатів Америки і Європи

- пояснив Тарас Загородній.

Він також підкреслив, що в рядах БРІКС нема єдності і Індію, за ініціативи Китаю, намагаються просто витіснити з цього блоку.

"Індію все одно будуть вибивати з БРІКСА, як би вони не намагалися удати, що на них це все не дії. Згадаймо, що Сі Цзіньпінь навіть не поїхав на саміт БРІКС до Бразилії", - нагадав політолог.

Також політолог нагадав, що Трамп системно завдає удари по БРІКС. Вистачило одного його попередження про наслідки, щоб припинити будь-які розмови про альтернативну щодо долара валюту.

Індія збільшить закупівлі російської нафти у вересні всупереч тиску США - Reuters28.08.25, 16:02 • 2954 перегляди

Трамп проти БРІКС

Трамп системно "мочить" БРІКС. Тільки прийшов до влади, то одразу сказав, що якщо хтось, не дай Боже, надумає створювати альтернативу долару, то будемо боляче бити. І, як бачите, питання альтернативної системи долару кудись різко зникло. Його навіть ніхто не порушував останнім часом

- зазначив Загородній.

Також Загородній пояснив, що путіну необхідна ця поїздка до Китаю, щоб показати, що він важливий і що створюється якась альтернативна сила. Натомість Китай хоче продемонструвати, що він не один.

"путін поїде до Тяньцзіня, бо зрозуміло, що він залежить від Китаю. Йому треба показати, що він от десь зараз знаходиться і вони нову альтернативу створюють. Індія показує, що тиск на неї нібито не працює, але Індію дотиснуть все одно. Виходу в них так нема. А Китай показує, що він не один. Загалом, нічого особливого там не відбуватиметься", - підсумував політолог.

Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР28.08.25, 02:52 • 37955 переглядiв

Павло Зінченко

Новини Світу
Володимир Путін
БРІКС
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки