Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор володимир путін 31 серпня прибудуть до китайського міста Тяньцзінь, де лідер Китаю Сі Цзіньпін проведе саміт Шанхайської організації співробітництва. Що означає ця подія, на що розраховують індійський та російський керівники та що потрібно китайському керманичу - журналісту УНН пояснив політолог Тарас Загородній.

Моді і путін в Китаї

Це просто зустріч в рамках БРІКС, що його сформували Китай, росія та Індія. Це запланована зустріч, тим паче присвячена, як говорить Китай, перемозі у Другій світовій війні. Це просто їх планове намагання показати, що вони створюють другий полюс проти Сполучених Штатів Америки і Європи - пояснив Тарас Загородній.

Він також підкреслив, що в рядах БРІКС нема єдності і Індію, за ініціативи Китаю, намагаються просто витіснити з цього блоку.

"Індію все одно будуть вибивати з БРІКСА, як би вони не намагалися удати, що на них це все не дії. Згадаймо, що Сі Цзіньпінь навіть не поїхав на саміт БРІКС до Бразилії", - нагадав політолог.

Також політолог нагадав, що Трамп системно завдає удари по БРІКС. Вистачило одного його попередження про наслідки, щоб припинити будь-які розмови про альтернативну щодо долара валюту.

Трамп проти БРІКС

Трамп системно "мочить" БРІКС. Тільки прийшов до влади, то одразу сказав, що якщо хтось, не дай Боже, надумає створювати альтернативу долару, то будемо боляче бити. І, як бачите, питання альтернативної системи долару кудись різко зникло. Його навіть ніхто не порушував останнім часом - зазначив Загородній.

Також Загородній пояснив, що путіну необхідна ця поїздка до Китаю, щоб показати, що він важливий і що створюється якась альтернативна сила. Натомість Китай хоче продемонструвати, що він не один.

"путін поїде до Тяньцзіня, бо зрозуміло, що він залежить від Китаю. Йому треба показати, що він от десь зараз знаходиться і вони нову альтернативу створюють. Індія показує, що тиск на неї нібито не працює, але Індію дотиснуть все одно. Виходу в них так нема. А Китай показує, що він не один. Загалом, нічого особливого там не відбуватиметься", - підсумував політолог.

