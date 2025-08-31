$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 11882 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 31775 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 60945 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 76206 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 94887 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 247731 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 106234 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83898 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97999 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 312230 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
путін прибув до Китаю для участі у саміті ШОС - росЗМІ

Київ • УНН

 • 34 перегляди

російський диктатор володимир путін розпочав чотириденний візит до Китаю, де візьме участь у саміті ШОС. кремль розглядає поїздку як можливість посилити співпрацю з Пекіном.

путін прибув до Китаю для участі у саміті ШОС - росЗМІ

російській диктатор володимир путін прибув до китайського міста Тяньцзінь, де розпочнеться його чотириденний візит. У рамках поїздки він візьме участь у саміті глав держав Шанхайської організації співробітництва. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

За даними російських ЗМІ, кремль розглядає візит як можливість посилити співпрацю з Пекіном на тлі міжнародної ізоляції москви.

Доповнення

Очікується, що на полях заходу путін проведе двосторонні переговори, зокрема із президентом Китаю Сі Цзіньпіном, а також зустрінеться з іншими лідерами країн-учасниць.

Також прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном та путіним. Це буде його під перша за сім років поїздка до Китаю на тлі погіршень відносин Нью-Делі та Вашингтона через тарифи.

Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі29.08.25, 09:25 • 63369 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Нью-Делі
Вашингтон
Пекін
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін