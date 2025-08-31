путін прибув до Китаю для участі у саміті ШОС - росЗМІ
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін розпочав чотириденний візит до Китаю, де візьме участь у саміті ШОС. кремль розглядає поїздку як можливість посилити співпрацю з Пекіном.
російській диктатор володимир путін прибув до китайського міста Тяньцзінь, де розпочнеться його чотириденний візит. У рамках поїздки він візьме участь у саміті глав держав Шанхайської організації співробітництва. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.
За даними російських ЗМІ, кремль розглядає візит як можливість посилити співпрацю з Пекіном на тлі міжнародної ізоляції москви.
Доповнення
Очікується, що на полях заходу путін проведе двосторонні переговори, зокрема із президентом Китаю Сі Цзіньпіном, а також зустрінеться з іншими лідерами країн-учасниць.
Також прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном та путіним. Це буде його під перша за сім років поїздка до Китаю на тлі погіршень відносин Нью-Делі та Вашингтона через тарифи.
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі29.08.25, 09:25 • 63369 переглядiв