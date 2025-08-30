$41.260.06
Ексклюзив
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Ексклюзив
29 серпня, 12:17
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 08:48
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
путін хоче обговорити з Сі Цзіньпіном у Китаї "активізацію співпраці"

Київ • УНН

 • 102 перегляди

путін заявив про намір обговорити з главою Китаю Сі Цзіньпіном активізацію економічної співпраці. Зустріч відбудеться в Китаї на саміті Шанхайської організації співробітництва.

путін хоче обговорити з Сі Цзіньпіном у Китаї "активізацію співпраці"

російський диктатор володимир путін заявив про намір обговорити з главою Китаю Сі Цзіньпіном активізацію співпраці, зокрема, економічної. Про це путін повідомив в інтерв'ю китайському державному агентству Xinhua напередодні поїздки до Китаю для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва, пише УНН.

Деталі

путін зазначив, що на запрошення Сі Цзіньпіна він вирушить до Китаю, де сторони докладно обговорять усі аспекти двостороннього порядку денного та обміняються думками щодо актуальних регіональних та міжнародних сюжетів.

Торкаючись теми двосторонньої торгівлі, путін пафосно заявив, що економічні відносини росії та Китаю вийшли на небувало високий рівень. З 2021 року зростання товарообігу - близько 100 млрд доларів. За обсягом двосторонньої торгівлі Китай для росії є безумовним лідером, а росія минулого року посіла п'яте місце серед іноземних держав - зовнішньоторговельних партнерів Китаю. Розрахунки між двома країнами практично повністю переведені на національні валюти.

"Економічна співпраця, торгівля, промислова кооперація між нашими країнами розвиваються за багатьма напрямами. У ході мого майбутнього візиту обов'язково обговоримо подальші перспективи взаємовигідного співробітництва та нові кроки щодо його активізації на благо народів росії та Китаю", - сказав путін.

Окрім того, путін похвалився, що росія міцно утримує першість з експорту нафти і газу до КНР, дві країни продовжують працювати над зниженням торгових бар'єрів одна для одної та за останні роки налагоджено експорт свинини та яловичини до КНР.

Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі29.08.25, 09:25 • 57628 переглядiв

Доповнення

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором володимиром путіним під час своєї першої за сім років поїздки до Китаю на тлі погіршення відносин Нью-Делі та Вашингтона через мита.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Китай і росія швидко та вміло нарощують свої збройні сили.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
НАТО
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Китай