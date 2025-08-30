путін хоче обговорити з Сі Цзіньпіном у Китаї "активізацію співпраці"
Київ • УНН
путін заявив про намір обговорити з главою Китаю Сі Цзіньпіном активізацію економічної співпраці. Зустріч відбудеться в Китаї на саміті Шанхайської організації співробітництва.
російський диктатор володимир путін заявив про намір обговорити з главою Китаю Сі Цзіньпіном активізацію співпраці, зокрема, економічної. Про це путін повідомив в інтерв'ю китайському державному агентству Xinhua напередодні поїздки до Китаю для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва, пише УНН.
Деталі
путін зазначив, що на запрошення Сі Цзіньпіна він вирушить до Китаю, де сторони докладно обговорять усі аспекти двостороннього порядку денного та обміняються думками щодо актуальних регіональних та міжнародних сюжетів.
Торкаючись теми двосторонньої торгівлі, путін пафосно заявив, що економічні відносини росії та Китаю вийшли на небувало високий рівень. З 2021 року зростання товарообігу - близько 100 млрд доларів. За обсягом двосторонньої торгівлі Китай для росії є безумовним лідером, а росія минулого року посіла п'яте місце серед іноземних держав - зовнішньоторговельних партнерів Китаю. Розрахунки між двома країнами практично повністю переведені на національні валюти.
"Економічна співпраця, торгівля, промислова кооперація між нашими країнами розвиваються за багатьма напрямами. У ході мого майбутнього візиту обов'язково обговоримо подальші перспективи взаємовигідного співробітництва та нові кроки щодо його активізації на благо народів росії та Китаю", - сказав путін.
Окрім того, путін похвалився, що росія міцно утримує першість з експорту нафти і газу до КНР, дві країни продовжують працювати над зниженням торгових бар'єрів одна для одної та за останні роки налагоджено експорт свинини та яловичини до КНР.
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі29.08.25, 09:25 • 57628 переглядiв
Доповнення
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором володимиром путіним під час своєї першої за сім років поїздки до Китаю на тлі погіршення відносин Нью-Делі та Вашингтона через мита.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Китай і росія швидко та вміло нарощують свої збройні сили.