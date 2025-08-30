Путин хочет обсудить с Си Цзиньпином в Китае «активизацию сотрудничества»
Киев • УНН
Путин заявил о намерении обсудить с главой Китая Си Цзиньпином активизацию экономического сотрудничества. Встреча состоится в Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
российский диктатор владимир путин заявил о намерении обсудить с главой Китая Си Цзиньпином активизацию сотрудничества, в частности, экономического. Об этом путин сообщил в интервью китайскому государственному агентству Xinhua накануне поездки в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, пишет УНН.
Детали
путин отметил, что по приглашению Си Цзиньпина он отправится в Китай, где стороны подробно обсудят все аспекты двусторонней повестки дня и обменяются мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам.
Касаясь темы двусторонней торговли, путин пафосно заявил, что экономические отношения россии и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота - около 100 млрд долларов. По объему двусторонней торговли Китай для россии является безусловным лидером, а россия в прошлом году заняла пятое место среди иностранных государств - внешнеторговых партнеров Китая. Расчеты между двумя странами практически полностью переведены на национальные валюты.
"Экономическое сотрудничество, торговля, промышленная кооперация между нашими странами развиваются по многим направлениям. В ходе моего предстоящего визита обязательно обсудим дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и новые шаги по его активизации на благо народов россии и Китая", - сказал путин.
Кроме того, путин похвастался, что россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР, две страны продолжают работать над снижением торговых барьеров друг для друга и за последние годы налажен экспорт свинины и говядины в КНР.
Дополнение
Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с главой Китая Си Цзиньпином и российским диктатором владимиром путиным во время своей первой за семь лет поездки в Китай на фоне ухудшения отношений Нью-Дели и Вашингтона из-за пошлин.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай и россия быстро и умело наращивают свои вооруженные силы.