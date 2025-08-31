$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 11827 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 31602 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 60816 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 76079 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 94771 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 247689 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 106196 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 83888 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97991 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 312171 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Бразилия созывает саммит БРИКС из-за «торговых угроз» со стороны США

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Бразилия предлагает внеочередной саммит БРИКС для согласования совместного ответа на торговые вызовы США. Инициатива приобрела актуальность после повышения пошлин США на бразильскую продукцию.

Бразилия созывает саммит БРИКС из-за «торговых угроз» со стороны США

Бразилия предлагает созвать внеочередной саммит БРИКС, чтобы согласовать общий ответ на торговые вызовы, вызванные политикой Соединенных Штатов Америки. Об этом информирует издание Valor Econômico со ссылкой на источники в администрации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, организацию саммита курирует главный советник президента Бразилии Селсу Аморим. Мероприятие планируют провести в формате видеоконференции. В 2025 году председательство в БРИКС принадлежит Бразилии. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР и новые члены, в частности Иран.

Отмечается, что инициатива приобрела актуальность после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о повышении пошлин на бразильскую продукцию — до 50%. В то же время часть стратегических секторов, таких как авиация, энергетика и агросектор, освобождены от ограничений.

По словам Лулы да Силвы, современная многополярность не совместима с односторонним диктатом. Президент Бразилии раскритиковал подход США, отметив, что ведение переговоров без коллективной позиции напоминает "рабочего без профсоюза, который пытается договориться с начальником".

Ожидается, что на фоне экономического давления Бразилия будет координировать свои действия с другими странами БРИКС, в частности и с российским режимом, несмотря на международную изоляцию последнего.

Напомним

На саммите БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, планировалось, в частности, обсуждение вопроса урегулирования ситуации в Украине. При этом российский диктатор владимир путин не принял участие в мероприятии из-за действующего ордера Международного уголовного суда. В то же время лидер Китая Си Цзиньпин не посетил саммит БРИКС якобы из-за "конфликта в расписании".  

Апелляционный суд США признал большинство тарифов Трампа незаконными30.08.25, 07:32 • 4372 просмотра

Вита Зеленецкая

