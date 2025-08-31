Бразилия созывает саммит БРИКС из-за «торговых угроз» со стороны США
Бразилия предлагает внеочередной саммит БРИКС для согласования совместного ответа на торговые вызовы США. Инициатива приобрела актуальность после повышения пошлин США на бразильскую продукцию.
Как пишет издание, организацию саммита курирует главный советник президента Бразилии Селсу Аморим. Мероприятие планируют провести в формате видеоконференции. В 2025 году председательство в БРИКС принадлежит Бразилии. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР и новые члены, в частности Иран.
Отмечается, что инициатива приобрела актуальность после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о повышении пошлин на бразильскую продукцию — до 50%. В то же время часть стратегических секторов, таких как авиация, энергетика и агросектор, освобождены от ограничений.
По словам Лулы да Силвы, современная многополярность не совместима с односторонним диктатом. Президент Бразилии раскритиковал подход США, отметив, что ведение переговоров без коллективной позиции напоминает "рабочего без профсоюза, который пытается договориться с начальником".
Ожидается, что на фоне экономического давления Бразилия будет координировать свои действия с другими странами БРИКС, в частности и с российским режимом, несмотря на международную изоляцию последнего.
На саммите БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, планировалось, в частности, обсуждение вопроса урегулирования ситуации в Украине. При этом российский диктатор владимир путин не принял участие в мероприятии из-за действующего ордера Международного уголовного суда. В то же время лидер Китая Си Цзиньпин не посетил саммит БРИКС якобы из-за "конфликта в расписании".
