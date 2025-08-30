$41.260.06
Апелляционный суд США признал большинство тарифов Трампа незаконными

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Апелляционный суд США 29 августа признал большинство тарифов, введенных Дональдом Трампом, незаконными. Решение позволяет тарифам оставаться в силе до 14 октября для апелляции в Верховный суд.

Апелляционный суд США признал большинство тарифов Трампа незаконными

Апелляционный суд США в пятницу, 29 августа, признал большинство тарифов, введенных Дональдом Трампом, незаконными, подорвав использование этих сборов как ключевого инструмента международной экономической политики. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Суд разрешил тарифам оставаться в силе до 14 октября, чтобы администрация Трампа имела возможность подать апелляцию в Верховный суд США.

Решение принято на фоне юридической борьбы за независимость Федеральной резервной системы, которая, вероятно, также дойдет до Верховного суда, создавая в этом году беспрецедентное правовое противостояние вокруг экономической политики Трампа

- говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вердикт, заявив, что он принят.

ВСЕ ТАРИФЫ ДО СИХ ПОР ДЕЙСТВУЮТ! Сегодня крайне партийный Апелляционный суд неправильно постановил, что наши тарифы следует отменить, но они знают, что Соединенные Штаты Америки в конечном итоге победят. Если эти тарифы когда-либо исчезнут, это станет полной катастрофой для страны. Это сделает нас финансово слабыми, а мы должны быть сильными… Теперь же, с помощью Верховного суда США, мы будем использовать их на благо нашей нации и сделаем Америку снова богатой, сильной и могущественной!

- написал Трамп в соцсети Truth Social.

По информации Reuters, согласно решению (7 голосов против 4), суд рассматривал законность "взаимных" тарифов, введенных Трампом в апреле в рамках торговой войны, а также отдельных тарифов против Китая, Канады и Мексики, наложенных в феврале.

Суд отметил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), на который ссылался Трамп, не предусматривает прямого права президента вводить тарифы.

"Маловероятно, что Конгресс, принимая IEEPA, имел целью отойти от своей предыдущей практики и предоставить президенту неограниченные полномочия вводить тарифы", – указано в документе.

Напомним

7 августа новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступили в силу. По оценкам Bloomberg Economics, в целом действия Трампа приведут к повышению средней ставки пошлины в США до 15,2%, что значительно превышает прошлогодний уровень в 2,3% и является самым высоким показателем со времен Второй мировой войны.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Федеральная резервная система
Truth Social
Верховный суд Соединенных Штатов
Reuters
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Китай
Соединённые Штаты