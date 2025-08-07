Нові тарифи Трампа вступили в силу: мита США досягли найвищого рівня з часів Другої світової війни

Нові тарифи, запроваджені президентмо США Дональдом Трампом, вступили в силу. Це стане новим випробуванням для світової економіки, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За оцінками Bloomberg Economics, в цілому дії Трампа призведуть до підвищення середньої ставки мита в США до 15,2%, що значно перевищує торішній рівень у 2,3% і є найвищим показником з часів Другої світової війни.

Після низки переговорів Європейський Союз, Японія та Південна Корея погодилися на 15-відсоткове мито на свої товари, включаючи ключові експортні товари, такі як автомобілі, на які в іншому випадку поширювалося б 25-відсоткове мито. Іншим країнам призначили ставки, що варіюються від 10% до значно вищих.

Водночас лідер Швейцарії не домігся зниження 39-відсоткового мита, а Трамп підняв мита на індійські товари до 50% через купівлю російської нафти.

Переговори про підвищення мит на товари з трьох найбільших торговельних партнерів США - Мексики, Канади та Китаю - проходять окремо. Трамп також пообіцяв незабаром оголосити мита на критично важливі галузі, зокрема фармацевтичну та напівпровідникову.

Крім того, президент США пообіцяв, що підвищення мит скоротить торговельний дефіцит і змусить компанії повернути виробництво до США. Однак критики стверджують, що це може призвести до неконтрольованої інфляції та дефіциту товарів у магазинах.

До того ж, тарифи Трампа спричинили хаос у світовій економіці з моменту їхнього оголошення, а потім призупинення у квітні поточного року. Це призвело до місяців напружених переговорів із торговельними партнерами.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що введення санкцій проти Індії є лише першим кроком. За його словами, очікується значне розширення списку вторинних обмежень.