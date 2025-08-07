Новые тарифы Трампа вступили в силу: пошлины США достигли самого высокого уровня со времен Второй мировой войны

Новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступили в силу. Это станет новым испытанием для мировой экономики, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По оценкам Bloomberg Economics, в целом действия Трампа приведут к повышению средней ставки пошлины в США до 15,2%, что значительно превышает прошлогодний уровень в 2,3% и является самым высоким показателем со времен Второй мировой войны.

После ряда переговоров Европейский Союз, Япония и Южная Корея согласились на 15-процентную пошлину на свои товары, включая ключевые экспортные товары, такие как автомобили, на которые в противном случае распространялась бы 25-процентная пошлина. Другим странам назначили ставки, варьирующиеся от 10% до значительно более высоких.

В то же время лидер Швейцарии не добился снижения 39-процентной пошлины, а Трамп поднял пошлины на индийские товары до 50% из-за покупки российской нефти.

Переговоры о повышении пошлин на товары из трех крупнейших торговых партнеров США - Мексики, Канады и Китая - проходят отдельно. Трамп также пообещал вскоре объявить пошлины на критически важные отрасли, в частности фармацевтическую и полупроводниковую.

Кроме того, президент США пообещал, что повышение пошлин сократит торговый дефицит и заставит компании вернуть производство в США. Однако критики утверждают, что это может привести к неконтролируемой инфляции и дефициту товаров в магазинах.

К тому же, тарифы Трампа вызвали хаос в мировой экономике с момента их объявления, а затем приостановки в апреле текущего года. Это привело к месяцам напряженных переговоров с торговыми партнерами.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение санкций против Индии является лишь первым шагом. По его словам, ожидается значительное расширение списка вторичных ограничений.