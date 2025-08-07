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"Ви побачите дуже багато вторинних санкцій": Трамп підтвердив, що мита для Індії за торгівлю з рф - лише початок

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що введення санкцій проти Індії є лише першим кроком. Очікується значне розширення списку вторинних обмежень.

"Ви побачите дуже багато вторинних санкцій": Трамп підтвердив, що мита для Індії за торгівлю з рф - лише початок

Президент США Дональд Трамп заявив, що введення санкцій проти Індії - лише перший крок, і незабаром варто очікувати значного розширення списку вторинних обмежень. Про це пише УНН із посиланням на заяву Трампа в Овальному кабінеті під час спілкування із журналістами.

Деталі

У відповідь на питання, чому американський лідер обрав Індію аби ввести вторинні обмеження через торгівлю з рф, Трамп відповів, що це лише початок, і таких обмежень незабаром побільшає.

"Минуло лише 8 годин. Тож подивимося, що буде з наступними санкціями. Ви побачите набагато більше. Тож це лише початок. Ви побачите набагато більше. Ви побачите дуже багато вторинних санкцій", - сказав американський президент.

Нагадаємо

За інформацією джерел Bloomberg, Сполучені Штати Америки планують запровадити нові заходи тиску на рф після затвердження 25% мит для Індії за купівлю російської нафти.

В Індії назвали нові мита Трампа "несправедливими, необґрунтованими та нерозумними"06.08.25, 18:49 • 3166 переглядiв

Альона Уткіна

ЕкономікаНовини Світу
Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати Америки