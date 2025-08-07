«Вы увидите очень много вторичных санкций»: Трамп подтвердил, что пошлины для Индии за торговлю с РФ — только начало
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение санкций против Индии является лишь первым шагом. Ожидается значительное расширение списка вторичных ограничений.
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение санкций против Индии — лишь первый шаг, и вскоре стоит ожидать значительного расширения списка вторичных ограничений. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Трампа в Овальном кабинете во время общения с журналистами.
Детали
В ответ на вопрос, почему американский лидер выбрал Индию, чтобы ввести вторичные ограничения из-за торговли с РФ, Трамп ответил, что это только начало, и таких ограничений вскоре станет больше.
"Прошло всего 8 часов. Так что посмотрим, что будет со следующими санкциями. Вы увидите гораздо больше. Так что это только начало. Вы увидите гораздо больше. Вы увидите очень много вторичных санкций", - сказал американский президент.
Напомним
По информации источников Bloomberg, Соединенные Штаты Америки планируют ввести новые меры давления на РФ после утверждения 25% пошлин для Индии за покупку российской нефти.
В Индии назвали новые пошлины Трампа "несправедливыми, необоснованными и неразумными"06.08.25, 18:49 • 3166 просмотров