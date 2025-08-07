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«Вы увидите очень много вторичных санкций»: Трамп подтвердил, что пошлины для Индии за торговлю с РФ — только начало

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение санкций против Индии является лишь первым шагом. Ожидается значительное расширение списка вторичных ограничений.

«Вы увидите очень много вторичных санкций»: Трамп подтвердил, что пошлины для Индии за торговлю с РФ — только начало

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение санкций против Индии — лишь первый шаг, и вскоре стоит ожидать значительного расширения списка вторичных ограничений. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Трампа в Овальном кабинете во время общения с журналистами.

Детали

В ответ на вопрос, почему американский лидер выбрал Индию, чтобы ввести вторичные ограничения из-за торговли с РФ, Трамп ответил, что это только начало, и таких ограничений вскоре станет больше.

"Прошло всего 8 часов. Так что посмотрим, что будет со следующими санкциями. Вы увидите гораздо больше. Так что это только начало. Вы увидите гораздо больше. Вы увидите очень много вторичных санкций", - сказал американский президент.

Напомним

По информации источников Bloomberg, Соединенные Штаты Америки планируют ввести новые меры давления на РФ после утверждения 25% пошлин для Индии за покупку российской нефти.

В Индии назвали новые пошлины Трампа "несправедливыми, необоснованными и неразумными"06.08.25, 18:49 • 3166 просмотров

Алена Уткина

ЭкономикаНовости Мира
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты