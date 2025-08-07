25% мита для Індії - лише перший крок США для посилення тиску на рф - Bloomberg

Сполучені Штати Америки планують запровадити нові заходи тиску на рф після затвердження 25% мит для Індії за купівлю російської нафти. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

За словами джерел видання, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення нових санкцій проти тіньового флоту російських нафтових танкерів та організацій, що беруть участь у його обслуговуванні.

"Вторинний тариф", оголошений Трампом на імпорт з Індії, не має на меті посилення впливу первинного тарифу, як може випливати з назви. Тарифи США на енергоносії з росії не мають значення, враховуючи, що такий імпорт був заборонений у 2022 році після повномасштабного вторгнення країни в Україну. Натомість, додатковий 25% тариф на імпорт з Індії, схоже, спрямований на те, щоб змусити її уряд запровадити аналогічну заборону з важливішою метою – підштовхнути росію до припинення війни