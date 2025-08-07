25% мита для Індії - лише перший крок США для посилення тиску на рф - Bloomberg
Київ • УНН
Адміністрація Трампа планує нові заходи тиску на рф, включаючи санкції проти тіньового флоту нафтових танкерів. Це відбувається після запровадження 25% мит для Індії за купівлю російської нафти.
Сполучені Штати Америки планують запровадити нові заходи тиску на рф після затвердження 25% мит для Індії за купівлю російської нафти. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
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За словами джерел видання, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення нових санкцій проти тіньового флоту російських нафтових танкерів та організацій, що беруть участь у його обслуговуванні.
"Вторинний тариф", оголошений Трампом на імпорт з Індії, не має на меті посилення впливу первинного тарифу, як може випливати з назви. Тарифи США на енергоносії з росії не мають значення, враховуючи, що такий імпорт був заборонений у 2022 році після повномасштабного вторгнення країни в Україну. Натомість, додатковий 25% тариф на імпорт з Індії, схоже, спрямований на те, щоб змусити її уряд запровадити аналогічну заборону з важливішою метою – підштовхнути росію до припинення війни
Також джерела зазначають, що адміністрація Трампа вивчає різні способи скорочення енергетичних доходів кремля. Серед можливих заходів розглядаються санкції щодо нафтових компаній і посилення контролю за дотриманням уже введених обмежень.
Нагадаємо
Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового 25% мита на Індію за купівлю нафти в росії.
Міністерство закордонних справ Індії заявило, що тарифи, встановлені США через імпорт російської нафти, є "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".
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