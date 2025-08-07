Рубіо: Рішення про вторинні санкції проти росії буде ухвалено "протягом наступних 24-36 годин"
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч Трампа і путіна можлива за умови зближення позицій України та росії щодо завершення війни. Ключовими питаннями є територіальні поступки з обох сторін.
Ймовірне проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна "залежить від прогресу, якого зможуть досягти сторони". Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН.
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За його словами, телефонна розмова між Трампом та путіним наразі не запланована, "але вони можуть поговорити протягом наступних кількох днів".
Також Рубіо зазначив, що Трамп ухвалить рішення про вторинні санкції проти росії "протягом наступних 24-36 годин".
Щодо самої війни, він сказав, що тепер вони "краще розуміють" умови, за яких Росія завершить конфлікт.
Що в нас є - це краще розуміння умов, на яких росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що європейці і - головним чином - на що українці будуть готові. Ми хочемо зрозуміти, як зробити ці позиції ближче. Якщо ми зможемо звести досить близько те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді, я думаю, президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь путін і Зеленський, щоб закінчити це
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Він підкреслив, що ключовими елементами закінчення війни будуть територіальні питання.
"Знаєте, є території, які росія захопила і які вони зараз контролюють, і це включає Крим, захоплений ще у 2014 році, та деякі інші території, де вони досягли певних успіхів. Щоразу, коли ви укладаєте угоду, будуть необхідні поступки. Будуть необхідні поступки з боку росіян і поступки з боку українців, звичайно, також. Це складно", - резюмував Рубіо.
Нагадаємо
За інформацією Fox News, російський диктатор володимир путін повідомив спецпредставнику США Стіву Віткоффу, що хоче в якийсь момент зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
Тим часом, за інформацією ABC News, двостороння зустріч між Трампом та путіним може відбутися вже наступного тижня.
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