Рубіо: Рішення про вторинні санкції проти росії буде ухвалено "протягом наступних 24-36 годин"

Ймовірне проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна "залежить від прогресу, якого зможуть досягти сторони". Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН.

За його словами, телефонна розмова між Трампом та путіним наразі не запланована, "але вони можуть поговорити протягом наступних кількох днів".

Також Рубіо зазначив, що Трамп ухвалить рішення про вторинні санкції проти росії "протягом наступних 24-36 годин".

Щодо самої війни, він сказав, що тепер вони "краще розуміють" умови, за яких Росія завершить конфлікт.

Що в нас є - це краще розуміння умов, на яких росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що європейці і - головним чином - на що українці будуть готові. Ми хочемо зрозуміти, як зробити ці позиції ближче. Якщо ми зможемо звести досить близько те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді, я думаю, президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь путін і Зеленський, щоб закінчити це