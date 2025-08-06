У Білому домі заявили, що провести зустріч Трмпа і путіна наступного тижня буде важко - ЗМІ

Хоча президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з російським диктатором володимиром путіним вже наступного тижня, ймовірно, буде важко провести зустріч у ці терміни. Про це повідомив один із чиновників Білого дому, передає УНН із посиланням на CNN.

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Чиновник пояснив, що зустріч Трампа і путіна буде важко провести наступного тижня, "враховуючи переговори, які доведеться провести, а також логістичні перешкоди".

росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для зустрічі як з президентом путіним, так і з президентом Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася – заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Трамп планує зустрітися з путіним та Зеленським - ЗМІ

Нагадаємо

Зустріч путіна і Віткоффа, яка, за даними російських ЗМІ, тривала близько трьох годин, відбулася після того, як розчарований Трамп встановив для москви термін, щоб погодитися на припинення вогню або зіткнутися з жорсткими вторинними санкціями, які вдарять по країнах, що купують російську нафту..