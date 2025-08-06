В Белом доме заявили, что провести встречу Трампа и путина на следующей неделе будет трудно - СМИ

Хотя президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с российским диктатором владимиром путиным уже на следующей неделе, вероятно, будет трудно провести встречу в эти сроки. Об этом сообщил один из чиновников Белого дома, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Чиновник пояснил, что встречу Трампа и путина будет трудно провести на следующей неделе, "учитывая переговоры, которые придется провести, а также логистические препятствия".

Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для встречи как с президентом путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Трамп планирует встретиться с путиным и Зеленским - СМИ

Напомним

Встреча путина и Виткоффа, которая, по данным российских СМИ, длилась около трех часов, состоялась после того, как разочарованный Трамп установил для москвы срок, чтобы согласиться на прекращение огня или столкнуться с жесткими вторичными санкциями, которые ударят по странам, покупающим российскую нефть.