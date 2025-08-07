Рубио: Решение о вторичных санкциях против России будет принято «в течение следующих 24-36 часов»

Вероятное проведение встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина «зависит от прогресса, которого смогут достичь стороны». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает УНН.

Детали

По его словам, телефонный разговор между Трампом и Путиным пока не запланирован, «но они могут поговорить в течение следующих нескольких дней».

Также Рубио отметил, что Трамп примет решение о вторичных санкциях против России «в течение следующих 24-36 часов».

Что касается самой войны, он сказал, что теперь они «лучше понимают» условия, при которых Россия завершит конфликт.

Что у нас есть - это лучшее понимание условий, на которых Россия будет готова закончить войну. Сейчас нам нужно будет сравнить это с тем, на что европейцы и - главным образом - на что украинцы будут готовы. Мы хотим понять, как сделать эти позиции ближе. Если мы сможем свести достаточно близко то, что хотят россияне, и то, что хотят украинцы, тогда, я думаю, президент будет иметь возможность провести встречу, в которой примут участие Путин и Зеленский, чтобы закончить это - сказал госсекретарь США.

Трамп заявил Мерцу, что встреча Виткоффа и путина была "продуктивнее, чем ожидалось"

Он подчеркнул, что ключевыми элементами окончания войны будут территориальные вопросы.

«Знаете, есть территории, которые Россия захватила и которые они сейчас контролируют, и это включает Крым, захваченный еще в 2014 году, и некоторые другие территории, где они достигли определенных успехов. Всякий раз, когда вы заключаете соглашение, будут необходимы уступки. Будут необходимы уступки со стороны россиян и уступки со стороны украинцев, конечно, тоже. Это сложно», - резюмировал Рубио.

Напомним

По информации Fox News, российский диктатор Владимир Путин сообщил спецпредставителю США Стиву Уиткоффу, что хочет в какой-то момент встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Тем временем, по информации ABC News, двусторонняя встреча между Трампом и Путиным может состояться уже на следующей неделе.

В Белом доме заявили, что провести встречу Трампа и путина на следующей неделе будет трудно - СМИ