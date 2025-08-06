Трамп заявил Мерцу, что встреча Виткоффа и путина была "продуктивнее, чем ожидалось"

Президент США Дональд Трамп в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и российского диктатора владимира путина была "продуктивнее, чем ожидалось". Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Трамп сообщил Мерцу во время телефонного разговора, что переговоры между Уиткоффом и путиным были более плодотворными, чем ожидалось - пишет издание.

Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с Президентом США Дональдом Трампом приняли участие европейские лидеры. Обсудили то, что было озвучено в москве.

Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами

Издание NYT сообщало, что президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором владимиром путиным уже на следующей неделе, и вскоре после этого он планирует встретиться с путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, по данным издания, в разговоре Зеленского с Трампом принимали участие лидер Великобритании, канцлер Германии и генеральный секретарь НАТО, а также вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.

Поэтому до конца не понятно, в каком разговоре Трамп заявил о переговорах Уиткоффа с путиным Мерцу - в отдельном, или вместе с Президентом Зеленским и другими лидерами.

Трамп планирует встретиться с путиным и Зеленским - СМИ

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия теперь больше настроена на прекращение огня, так как на них срабатывает давление.