Трамп заявил Мерцу, что встреча Виткоффа и путина была "продуктивнее, чем ожидалось"
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что встреча Стива Виткоффа и владимира путина была продуктивнее, чем ожидалось. Ранее обсуждалась возможная встреча Трампа с путиным, а затем и с Зеленским.
Президент США Дональд Трамп в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и российского диктатора владимира путина была "продуктивнее, чем ожидалось". Об этом сообщает Bild, передает УНН.
Трамп сообщил Мерцу во время телефонного разговора, что переговоры между Уиткоффом и путиным были более плодотворными, чем ожидалось
Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с Президентом США Дональдом Трампом приняли участие европейские лидеры. Обсудили то, что было озвучено в москве.
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами06.08.25, 20:38 • 13739 просмотров
Издание NYT сообщало, что президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором владимиром путиным уже на следующей неделе, и вскоре после этого он планирует встретиться с путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кроме того, по данным издания, в разговоре Зеленского с Трампом принимали участие лидер Великобритании, канцлер Германии и генеральный секретарь НАТО, а также вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.
Поэтому до конца не понятно, в каком разговоре Трамп заявил о переговорах Уиткоффа с путиным Мерцу - в отдельном, или вместе с Президентом Зеленским и другими лидерами.
Трамп планирует встретиться с путиным и Зеленским - СМИ06.08.25, 22:12 • 1738 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия теперь больше настроена на прекращение огня, так как на них срабатывает давление.