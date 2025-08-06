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Трамп заявил Мерцу, что встреча Виткоффа и путина была "продуктивнее, чем ожидалось"

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что встреча Стива Виткоффа и владимира путина была продуктивнее, чем ожидалось. Ранее обсуждалась возможная встреча Трампа с путиным, а затем и с Зеленским.

Трамп заявил Мерцу, что встреча Виткоффа и путина была "продуктивнее, чем ожидалось"

Президент США Дональд Трамп в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и российского диктатора владимира путина была "продуктивнее, чем ожидалось". Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Трамп сообщил Мерцу во время телефонного разговора, что переговоры между Уиткоффом и путиным были более плодотворными, чем ожидалось 

- пишет издание.

Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с Президентом США Дональдом Трампом приняли участие европейские лидеры. Обсудили то, что было озвучено в москве.

Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами06.08.25, 20:38 • 13739 просмотров

Издание NYT сообщало, что президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором владимиром путиным уже на следующей неделе, и вскоре после этого он планирует встретиться с путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, по данным издания, в разговоре Зеленского с Трампом принимали участие лидер Великобритании, канцлер Германии и генеральный секретарь НАТО, а также вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.

Поэтому до конца не понятно, в каком разговоре Трамп заявил о переговорах Уиткоффа с путиным Мерцу - в отдельном, или вместе с Президентом Зеленским и другими лидерами.

Трамп планирует встретиться с путиным и Зеленским - СМИ06.08.25, 22:12 • 1738 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия теперь больше настроена на прекращение огня, так как на них срабатывает давление.

Павел Башинский

политика
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
НАТО
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина