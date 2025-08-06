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Трамп заявив Мерцу, що зустріч Віткоффа і путіна була “продуктивнішою, ніж очікувалося”

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, що зустріч Стіва Віткоффа і Володимира Путіна була продуктивнішою, ніж очікувалося. Раніше обговорювалася можлива зустріч Трампа з Путіним, а потім і з Зеленським.

Трамп заявив Мерцу, що зустріч Віткоффа і путіна була “продуктивнішою, ніж очікувалося”

Президент США Дональд Трамп у розмові з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що зустріч спецпослання президента США Стіва Віткоффа і російського диктатора володимира путіна була "продуктивнішою, ніж очікувалося". Про це повідомляє Bild, передає УНН.

Трамп повідомив Мерцу під час телефонної розмови, що переговори між Віткоффом і путіним були більш плідними, ніж очікувалося 

- пише видання.

Раніше УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що у розмові із Президентом США Дональдом Трампом взяли участь європейські лідери. Обговорили те, що було озвучено в москві.

Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами06.08.25, 20:38 • 14253 перегляди

Видання NYT повідомяло, що президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з російським диктатором володимиром путіним вже наступного тижня, і невдовзі після цього він планує зустрітися з путіним та Президентом України Володимиром Зеленським.

Окрім того, за даними видання, у розмові Зеленського з Трампом брали участь лідер Великої Британії, канцлер Німеччини та генеральний секретар НАТО, а також віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф.

Тому до кінця не зрозуміло, в якій розмові Трамп заявив про переговори Віткоффа з путіними Мерцу - в окремій, чи разом з Президентом Зеленським та іншими лідерами.

Трамп планує зустрітися з путіним та Зеленським - ЗМІ06.08.25, 22:12 • 1920 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія тепер більше налаштована на припинення вогню, адже на них спрацьовує тиск.

Павло Башинський

Політика
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
НАТО
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна