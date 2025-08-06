Трамп заявив Мерцу, що зустріч Віткоффа і путіна була “продуктивнішою, ніж очікувалося”

Президент США Дональд Трамп у розмові з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що зустріч спецпослання президента США Стіва Віткоффа і російського диктатора володимира путіна була "продуктивнішою, ніж очікувалося". Про це повідомляє Bild, передає УНН.

Трамп повідомив Мерцу під час телефонної розмови, що переговори між Віткоффом і путіним були більш плідними, ніж очікувалося - пише видання.

Раніше УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що у розмові із Президентом США Дональдом Трампом взяли участь європейські лідери. Обговорили те, що було озвучено в москві.

Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами

Видання NYT повідомяло, що президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з російським диктатором володимиром путіним вже наступного тижня, і невдовзі після цього він планує зустрітися з путіним та Президентом України Володимиром Зеленським.

Окрім того, за даними видання, у розмові Зеленського з Трампом брали участь лідер Великої Британії, канцлер Німеччини та генеральний секретар НАТО, а також віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф.

Тому до кінця не зрозуміло, в якій розмові Трамп заявив про переговори Віткоффа з путіними Мерцу - в окремій, чи разом з Президентом Зеленським та іншими лідерами.

Трамп планує зустрітися з путіним та Зеленським - ЗМІ

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