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Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами

Киев • УНН

 • 2972 просмотра

Президент Зеленский провел разговор с Президентом Трампом и европейскими лидерами. Они обсудили заявления, сделанные в москве, и подчеркнули необходимость честного завершения войны.

Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с Президентом США Дональдом Трампом приняли участие европейские лидеры. Обсудили то, что было озвучено в москве, передает УНН.

Как раз по дороге от наших бригад на Сумщине провел разговор с Президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя Президента Трампа Стивена Виткоффа в москву. Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться. И это должно быть честное завершение. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в москве 

- сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина обязательно защитит свою независимость.

Нам всем нужен длительный и надежный мир. россия должна закончить войну, которую сама же и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину 

- резюмировал Зеленский.

"Достигнут значительный прогресс": Трамп о встрече Уиткоффа с Путиным06.08.25, 20:22 • 1020 просмотров

Добавим

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп сегодня начал телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор происходил на фоне встречи посланника Белого дома Стива Виткоффа с российским диктатором владимиром путиным в кремле.

Напомним

Три недели назад Трамп заявил, что дает путину 50-дневный срок для согласования прекращения огня с Украиной.

Ультиматум появился после того, как Трамп убедился, что российский диктатор не ведет переговоры добросовестно. На прошлой неделе Трамп сократил срок по той же причине.

Антонина Туманова

политика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина