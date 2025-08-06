Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
Киев • УНН
Президент Зеленский провел разговор с Президентом Трампом и европейскими лидерами. Они обсудили заявления, сделанные в москве, и подчеркнули необходимость честного завершения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с Президентом США Дональдом Трампом приняли участие европейские лидеры. Обсудили то, что было озвучено в москве, передает УНН.
Как раз по дороге от наших бригад на Сумщине провел разговор с Президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя Президента Трампа Стивена Виткоффа в москву. Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться. И это должно быть честное завершение. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в москве
Президент подчеркнул, что Украина обязательно защитит свою независимость.
Нам всем нужен длительный и надежный мир. россия должна закончить войну, которую сама же и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину
"Достигнут значительный прогресс": Трамп о встрече Уиткоффа с Путиным06.08.25, 20:22 • 1020 просмотров
Добавим
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп сегодня начал телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор происходил на фоне встречи посланника Белого дома Стива Виткоффа с российским диктатором владимиром путиным в кремле.
Напомним
Три недели назад Трамп заявил, что дает путину 50-дневный срок для согласования прекращения огня с Украиной.
Ультиматум появился после того, как Трамп убедился, что российский диктатор не ведет переговоры добросовестно. На прошлой неделе Трамп сократил срок по той же причине.