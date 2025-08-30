$41.260.06
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 36292 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 150677 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 128899 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 79633 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 89543 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 56794 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 112701 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 74789 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 71080 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 164685 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Апеляційний суд США визнав більшість тарифів Трампа незаконними

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Апеляційний суд США 29 серпня визнав більшість тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, незаконними. Рішення дозволяє тарифам залишатися чинними до 14 жовтня для апеляції до Верховного суду.

Апеляційний суд США визнав більшість тарифів Трампа незаконними

Апеляційний суд США у п’ятницю, 29 серпня визнав більшість тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, незаконними, підірвавши використання цих зборів як ключового інструменту міжнародної економічної політики. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Суд дозволив тарифам залишатися чинними до 14 жовтня, щоб адміністрація Трампа мала можливість подати апеляцію до Верховного суду США.

Рішення ухвалене на тлі юридичної боротьби за незалежність Федеральної резервної системи, яка, ймовірно, також дійде до Верховного суду, створюючи цього року безпрецедентне правове протистояння навколо економічної політики Трампа

- йдеться у дописі.

Президент США Дональд Трамп розкритикував вердикт, заявивши, що він ухвалений. 

УСІ ТАРИФИ Й ДОСІ ДІЮТЬ! Сьогодні вкрай партійний Апеляційний суд неправильно постановив, що наші тарифи слід скасувати, але вони знають, що Сполучені Штати Америки зрештою переможуть. Якщо ці тарифи коли-небудь зникнуть, це стане повною катастрофою для країни. Це зробить нас фінансово слабкими, а ми маємо бути сильними…Тепер же, за допомогою Верховного суду США, ми будемо використовувати їх на користь нашої нації та зробимо Америку знову багатою, сильною і могутньою!

- написав Трамп у соцмережі Truth Social.

За інформацією Reuters, згідно з рішенням (7 голосів проти 4), суд розглядав законність "взаємних" тарифів, запроваджених Трампом у квітні в рамках торговельної війни, а також окремих тарифів проти Китаю, Канади та Мексики, накладених у лютому.

Суд зазначив, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), на який посилався Трамп, не передбачає прямого права президента запроваджувати тарифи.

"Малоймовірно, що Конгрес, ухвалюючи IEEPA, мав на меті відійти від своєї попередньої практики і надати президентові необмежені повноваження запроваджувати тарифи", – зазначено в документі.

Нагадаємо

7 серпня нові тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, вступили в силу. За оцінками Bloomberg Economics, в цілому дії Трампа призведуть до підвищення середньої ставки мита в США до 15,2%, що значно перевищує торішній рівень у 2,3% і є найвищим показником з часів Другої світової війни.  

Через тарифи та заяви Трампа канадські туристи обирають Кариби, Європу та Мексику – Bloomberg05.06.25, 15:33 • 2886 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Федеральна резервна система
Truth Social
Верховний суд США
Reuters
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Китай
Сполучені Штати Америки