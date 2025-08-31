Бразилія скликає саміт БРІКС через "торгові загрози" з боку США

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 11831 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 31613 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 60825 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 76087 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 94780 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 247692 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 106199 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83889 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97992 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 312172 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
55%
747мм
Популярнi новини
Мерц допускає запровадження обов’язкового призову до армії у майбутньому, у тому числі для жінок 30 серпня, 16:22 • 3388 перегляди
Трамп поставив під сумнів зустріч путіна та Зеленського - Daily Caller30 серпня, 16:48 • 3698 перегляди
Іранська валюта падає після того, як країни ЄС вирішили знову ввести санкції 30 серпня, 17:10 • 3250 перегляди
Генсека Ради Європи госпіталізували 30 серпня, 18:01 • 3896 перегляди
У Києві знищено відділення "Укрпошти" внаслідок російського обстрілу 28 серпняPhoto30 серпня, 18:22 • 3096 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним23:45 • 1602 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 87421 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 215840 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 219736 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 312173 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 261984 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Володимир Гройсман
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 103518 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 236206 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 259754 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 257000 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 237358 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Бразилія скликає саміт БРІКС через "торгові загрози" з боку США

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Бразилія пропонує позачерговий саміт БРІКС для узгодження спільної відповіді на торгові виклики США. Ініціатива набула актуальності після підвищення мит США на бразильську продукцію.

Бразилія скликає саміт БРІКС через "торгові загрози" з боку США

Бразилія пропонує скликати позачерговий саміт БРІКС, щоб узгодити спільну відповідь на торгові виклики, спричинені політикою Сполучених Штатів Америки. Про це інформує видання Valor Econômico з посиланням на джерела в адміністрації президента Луїса Інасіу Лули да Сілви, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, організацію саміту курує головний радник президента Бразилії Селсу Аморім. Захід планують провести у форматі відеоконференції. У 2025 році головування в БРІКС належить Бразилії. До об’єднання входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР та нові члени, зокрема Іран.

Зазначається, що ініціатива набула актуальності після підписання президентом США Дональдом Трампом указу про підвищення мит на бразильську продукцію — до 50%. Водночас частину стратегічних секторів, таких як авіація, енергетика та агросектор, звільнено від обмежень.

За словами Лули да Сілви, сучасна багатополярність не сумісна з одностороннім диктатом. Президент Бразилії розкритикував підхід США, зазначивши, що ведення переговорів без колективної позиції нагадує "робітника без профспілки, який намагається домовитися із начальником".

Очікується, що на тлі економічного тиску Бразилія буде координувати свої дії з іншими країнами БРІКС, зокрема й з російським режимом, попри міжнародну ізоляцію останнього.

Нагадаємо

На саміті БРІКС, який пройшов у Ріо-де-Жанейро 6-7 липня, планувалося, зокрема, обговорення питання врегулювання ситуації в Україні. При цьому російський диктатор володимир путін не взяв участь у заході через діючий ордер Міжнародного кримінального суду. Водночас лідер Китаю Сі Цзіньпін не відвідав саміт БРІКС нібито через "конфлікт у розкладі".  

Апеляційний суд США визнав більшість тарифів Трампа незаконними30.08.25, 07:32 • 4372 перегляди

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
Володимир Путін
БРІКС
Бразилія
Дональд Трамп
Індія
Південно-Африканська Республіка
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран