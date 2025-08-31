Бразилія скликає саміт БРІКС через "торгові загрози" з боку США
Київ • УНН
Бразилія пропонує позачерговий саміт БРІКС для узгодження спільної відповіді на торгові виклики США. Ініціатива набула актуальності після підвищення мит США на бразильську продукцію.
Бразилія пропонує скликати позачерговий саміт БРІКС, щоб узгодити спільну відповідь на торгові виклики, спричинені політикою Сполучених Штатів Америки. Про це інформує видання Valor Econômico з посиланням на джерела в адміністрації президента Луїса Інасіу Лули да Сілви, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, організацію саміту курує головний радник президента Бразилії Селсу Аморім. Захід планують провести у форматі відеоконференції. У 2025 році головування в БРІКС належить Бразилії. До об’єднання входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР та нові члени, зокрема Іран.
Зазначається, що ініціатива набула актуальності після підписання президентом США Дональдом Трампом указу про підвищення мит на бразильську продукцію — до 50%. Водночас частину стратегічних секторів, таких як авіація, енергетика та агросектор, звільнено від обмежень.
За словами Лули да Сілви, сучасна багатополярність не сумісна з одностороннім диктатом. Президент Бразилії розкритикував підхід США, зазначивши, що ведення переговорів без колективної позиції нагадує "робітника без профспілки, який намагається домовитися із начальником".
Очікується, що на тлі економічного тиску Бразилія буде координувати свої дії з іншими країнами БРІКС, зокрема й з російським режимом, попри міжнародну ізоляцію останнього.
Нагадаємо
На саміті БРІКС, який пройшов у Ріо-де-Жанейро 6-7 липня, планувалося, зокрема, обговорення питання врегулювання ситуації в Україні. При цьому російський диктатор володимир путін не взяв участь у заході через діючий ордер Міжнародного кримінального суду. Водночас лідер Китаю Сі Цзіньпін не відвідав саміт БРІКС нібито через "конфлікт у розкладі".
