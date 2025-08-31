Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС. Запланированы двусторонние встречи, в частности с лидерами Китая и россии, для обсуждения региональной безопасности и экономического сотрудничества.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где запланированы двусторонние встречи с лидерами стран, в частности с путиным. Об этом пишет УНН со ссылкой на турецкое издание Anadolu Agency.
В аэропорту турецкого лидера провожали вице-президент Джевдет Йылмаз, губернатор Анкары Васип Шахин и другие высокопоставленные чиновники.
1 сентября турецкий президент выступит на расширенной сессии саммита ШОС и проведет ряд двусторонних переговоров. Среди потенциальных партнеров для встречи — председатель КНР Си Цзиньпин и российский диктатор владимир путин.
Ожидается, что на встречах будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества и энергетики.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор владимир путин 31 августа прибудут в китайский город Тяньцзинь, где лидер Китая Си Цзиньпин проведет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
российский диктатор владимир путин заявил о намерении обсудить с главой Китая Си Цзиньпином активизацию сотрудничества, в частности, экономического.
В то же время премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул важность скорейшего восстановления мира, а Зеленский выразил надежду, что его призыв к прекращению огня будет услышан на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который стартует 31 августа в Китае.