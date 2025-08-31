$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Киев • УНН

 • 314 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС. Запланированы двусторонние встречи, в частности с лидерами Китая и россии, для обсуждения региональной безопасности и экономического сотрудничества.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где запланированы двусторонние встречи с лидерами стран, в частности с путиным. Об этом пишет УНН со ссылкой на турецкое издание Anadolu Agency.

Детали

В аэропорту турецкого лидера провожали вице-президент Джевдет Йылмаз, губернатор Анкары Васип Шахин и другие высокопоставленные чиновники.

1 сентября турецкий президент выступит на расширенной сессии саммита ШОС и проведет ряд двусторонних переговоров. Среди потенциальных партнеров для встречи — председатель КНР Си Цзиньпин и российский диктатор владимир путин.

Ожидается, что на встречах будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества и энергетики.

Напомним

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор владимир путин 31 августа прибудут в китайский город Тяньцзинь, где лидер Китая Си Цзиньпин проведет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

российский диктатор владимир путин заявил о намерении обсудить с главой Китая Си Цзиньпином активизацию сотрудничества, в частности, экономического.

В то же время премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул важность скорейшего восстановления мира, а Зеленский выразил надежду, что его призыв к прекращению огня будет услышан на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который стартует 31 августа в Китае.

Вероника Марченко

