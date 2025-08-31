Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним

Вбивство Парубія у Львові: було здійснено близько 8 пострілів

Вбивство Парубія у Львові: було здійснено близько 8 пострілів 30 серпня, 14:44 • 4208 перегляди

Індія готова донести сигнал про припинення вогню рф та іншим лідерам на саміті ШОС - Зеленський 30 серпня, 15:32 • 3718 перегляди