Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
Київ • УНН
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прибув до Тяньцзіня для участі у саміті ШОС. Заплановані двосторонні зустрічі, зокрема з лідерами Китаю та росії, для обговорення регіональної безпеки та економічної співпраці.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відбув до Тяньцзиня для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва, де заплановані двосторонні зустрічі з лідерами країн, зокрема з путіним. Про це пише УНН із посиланням на турецьке видання Anadolu Agency.
Деталі
В аеропорту турецького лідера проводили віце-президент Джевдет Йилмаз, губернатор Анкари Васип Шахін та інші високопосадовці.
1 вересня турецький президент виступить на розширеній сесії саміту ШОС та проведе низку двосторонніх переговорів. Серед потенційних партнерів для зустрічі — голова КНР Сі Цзіньпін та російський диктатор володимир путін.
Очікується, що на зустрічах обговорюватимуть питання регіональної безпеки, економічної співпраці та енергетики.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор володимир путін 31 серпня прибудуть до китайського міста Тяньцзінь, де лідер Китаю Сі Цзіньпін проведе саміт Шанхайської організації співробітництва.
російський диктатор володимир путін заявив про намір обговорити з главою Китаю Сі Цзіньпіном активізацію співпраці, зокрема, економічної.
Водночас прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наголосив на важливості відновлення миру якомога швидше, а Зеленський висловив сподівання, що його заклик до припинення вогню буде почутий на саміті Шанхайської організації співпраці, який стартує 31 серпня у Китаї.