Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 11118 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 29543 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 59283 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 74553 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 93453 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 247169 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 105703 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83757 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97891 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 311436 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.5м/с
60%
747мм
Популярнi новини
У київському метро 22-річний чоловік напав на правоохоронцівVideo30 серпня, 14:08 • 5496 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: було здійснено близько 8 пострілів 30 серпня, 14:44 • 4208 перегляди
Вбивство ексголови ВР Парубія: поліція розслідує витік відео з місця злочину у TelegramVideo30 серпня, 15:06 • 6220 перегляди
Вбивство нардепа Парубія: стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї30 серпня, 15:19 • 6000 перегляди
Індія готова донести сигнал про припинення вогню рф та іншим лідерам на саміті ШОС - Зеленський30 серпня, 15:32 • 3718 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним23:45 • 4 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 86611 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 214971 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 218978 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 311435 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 261331 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Володимир Гройсман
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 103188 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 235807 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 259361 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 256624 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 236988 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прибув до Тяньцзіня для участі у саміті ШОС. Заплановані двосторонні зустрічі, зокрема з лідерами Китаю та росії, для обговорення регіональної безпеки та економічної співпраці.

Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відбув до Тяньцзиня для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва, де заплановані двосторонні зустрічі з лідерами країн, зокрема з путіним. Про це пише УНН із посиланням на турецьке видання Anadolu Agency.

Деталі

В аеропорту турецького лідера проводили віце-президент Джевдет Йилмаз, губернатор Анкари Васип Шахін та інші високопосадовці.

1 вересня турецький президент виступить на розширеній сесії саміту ШОС та проведе низку двосторонніх переговорів. Серед потенційних партнерів для зустрічі — голова КНР Сі Цзіньпін та російський диктатор володимир путін.

Очікується, що на зустрічах обговорюватимуть питання регіональної безпеки, економічної співпраці та енергетики.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор володимир путін 31 серпня прибудуть до китайського міста Тяньцзінь, де лідер Китаю Сі Цзіньпін проведе саміт Шанхайської організації співробітництва. 

російський диктатор володимир путін заявив про намір обговорити з главою Китаю Сі Цзіньпіном активізацію співпраці, зокрема, економічної.  

Водночас прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наголосив на важливості відновлення миру якомога швидше, а Зеленський висловив сподівання, що його заклик до припинення вогню буде почутий на саміті Шанхайської організації співпраці, який стартує 31 серпня у Китаї. 

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Електроенергія
Володимир Путін
Індія
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Реджеп Тайїп Ердоган
Китай
Туреччина