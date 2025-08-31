Си Цзиньпин встретился с лидером Азербайджана Алиевым в рамках саммита ШОС

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 15749 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 40801 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 67297 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 82817 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 100423 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 249970 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 108415 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84499 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98575 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 315947 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
50%
747мм
Популярные новости
В ЕС рассматривают изменение процесса принятия решений для обхода постоянных вето Венгрии30 августа, 21:25 • 7666 просмотра
В Запорожье продолжается ликвидация последствий российской ночной атаки: в ОВА сообщили о ситуации с электроснабжением и газом30 августа, 21:25 • 4084 просмотра
Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев30 августа, 23:20 • 7916 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 9530 просмотра
Иран ввел ограничения на въезд для россиян31 августа, 00:31 • 4918 просмотра
В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФPhoto00:56 • 7262 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International02:29 • 6768 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 91483 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 220317 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 223542 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 315947 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 265130 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Запорожье
Соединённые Штаты
Китай
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 105023 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 237833 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 261297 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 258507 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 238748 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Си Цзиньпин встретился с лидером Азербайджана Алиевым в рамках саммита ШОС

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине в рамках саммита ШОС. Стороны обсудили стратегическое партнерство, рост товарооборота и сотрудничество в энергетике и цифровизации.

Си Цзиньпин встретился с лидером Азербайджана Алиевым в рамках саммита ШОС

В Тяньцзине состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Азербайджанские СМИ отметили, что глава компартии и всего КНР в своем приветствии лидеру Азербайджана акцентировал внимание на словах "Мой дорогой друг", пишет УНН со ссылкой на Haqqin.

Детали

Председатель КНР поприветствовал Ильхама Алиева словами "мой дорогой друг" и выразил благодарность за принятие его приглашения и участие в саммите "ШОС плюс", а также в торжественных мероприятиях и военном параде, посвященных 80-летию победы над фашизмом.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Азербайджан и Китай за более чем 30 лет выстроили успешное сотрудничество, и сейчас двусторонние связи развиваются на уровне всестороннего стратегического партнерства. Он также упомянул государственный визит Ильхама Алиева в КНР, отметил значимость переговоров, проведенных во время визита.

Председатель Китайской Народной Республики подчеркнул рост товарооборота между двумя странами, расширение сотрудничества в сфере энергетики, включая возобновляемую энергию, а также в области цифровизации.

Си Цзиньпин также заявил, что азербайджано-китайское сотрудничество укрепляется и в рамках проекта "Один пояс, один путь". Он отметил важность транспортировки китайских товаров через территорию Азербайджана и значимость Транскаспийского маршрута.

путин прибыл в Китай для участия в саммите ШОС - росСМИ31.08.25, 04:47 • 2150 просмотров

Саммит Шанхайской организации сотрудничества

Саммит проходит на фоне эскалации геополитической напряженности, включая войну Израиля в секторе Газа, конфликт в Украине и международные тарифные споры. Си, который исполняет обязанности председателя, будет председательствовать на саммите.

Лидеры более 20 стран и руководители 10 международных организаций примут участие, в частности российский диктатор Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Во встрече примут участие Гутерриш и Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

Ожидается, что лидеры подпишут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят 10-летнюю стратегию, а также итоговые документы по безопасности, торговле, энергетике и культурному сотрудничеству.

Дополнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС. Запланированы двусторонние встречи, в частности с лидерами Китая и России, для обсуждения региональной безопасности и экономического сотрудничества.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Владимир Путин
Ильхам Алиев
Масуд Пезешкиан
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Нарендра Моди
Азербайджан
Си Цзиньпин
Реджеп Тайип Эрдоган
Китай