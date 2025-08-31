Си Цзиньпин встретился с лидером Азербайджана Алиевым в рамках саммита ШОС

В Тяньцзине состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Азербайджанские СМИ отметили, что глава компартии и всего КНР в своем приветствии лидеру Азербайджана акцентировал внимание на словах "Мой дорогой друг", пишет УНН со ссылкой на Haqqin.

Детали

Председатель КНР поприветствовал Ильхама Алиева словами "мой дорогой друг" и выразил благодарность за принятие его приглашения и участие в саммите "ШОС плюс", а также в торжественных мероприятиях и военном параде, посвященных 80-летию победы над фашизмом.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Азербайджан и Китай за более чем 30 лет выстроили успешное сотрудничество, и сейчас двусторонние связи развиваются на уровне всестороннего стратегического партнерства. Он также упомянул государственный визит Ильхама Алиева в КНР, отметил значимость переговоров, проведенных во время визита.

Председатель Китайской Народной Республики подчеркнул рост товарооборота между двумя странами, расширение сотрудничества в сфере энергетики, включая возобновляемую энергию, а также в области цифровизации.

Си Цзиньпин также заявил, что азербайджано-китайское сотрудничество укрепляется и в рамках проекта "Один пояс, один путь". Он отметил важность транспортировки китайских товаров через территорию Азербайджана и значимость Транскаспийского маршрута.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества

Саммит проходит на фоне эскалации геополитической напряженности, включая войну Израиля в секторе Газа, конфликт в Украине и международные тарифные споры. Си, который исполняет обязанности председателя, будет председательствовать на саммите.

Лидеры более 20 стран и руководители 10 международных организаций примут участие, в частности российский диктатор Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Во встрече примут участие Гутерриш и Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

Ожидается, что лидеры подпишут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят 10-летнюю стратегию, а также итоговые документы по безопасности, торговле, энергетике и культурному сотрудничеству.

Дополнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС. Запланированы двусторонние встречи, в частности с лидерами Китая и России, для обсуждения региональной безопасности и экономического сотрудничества.