У Тяньцзіні відбулася зустріч президента Ільхама Алієва з головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном. Азербайджанські ЗМІ наголосили на тому, що голова компартії і всієї КНР у своєму привітанні лідеру Азербайджану акцентував увагу на словах "Мій дорогий друже", пише УНН з посиланням на Haqqin.

Голова КНР привітав Ільхама Алієва словами "мій дорогий друг" і висловив подяку за прийняття його запрошення та участь у саміті "ШОС плюс", а також в урочистих заходах та військовому параді, присвячених 80-річчю перемоги над фашизмом.

Сі Цзіньпін наголосив, що Азербайджан та Китай за більш ніж 30 років вибудували успішну співпрацю, і зараз двосторонні зв'язки розвиваються на рівні всебічного стратегічного партнерства. Він також згадав державний візит Ільхама Алієва до КНР, наголосив на значущості переговорів, проведених під час візиту.

Голова Китайської Народної Республіки підкреслив зростання товарообігу між двома країнами, розширення співробітництва у сфері енергетики, включаючи відновлювану енергію, а також у галузі цифровізації.

Сі Цзіньпін також заявив, що азербайджано-китайська співпраця зміцнюється і в рамках проекту "Один пояс, один шлях". Він наголосив на важливості транспортування китайських товарів через територію Азербайджану та значущість Транскаспійського маршруту.

Саміт Шанхайської організації співробітництва

Саміт відбувається на тлі ескалації геополітичної напруженості, включаючи війну Ізраїлю в секторі Газа, конфлікт в Україні та міжнародні тарифні суперечки. Сі, який виконує обов'язки голови, головуватиме на саміті.

Лідери понад 20 країн та керівники 10 міжнародних організацій візьмуть участь, зокрема російський диктатор володимир путін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Ірану Масуд Пезешкіан, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

У зустрічі візьмуть участь Гутерріш та Генеральний секретар ШОС Нурлан Єрмекбаєв.

Очікується, що лідери підпишуть Тяньцзінську декларацію та затвердять 10-річну стратегію, а також підсумкові документи з безпеки, торгівлі, енергетики та культурного співробітництва.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прибув до Тяньцзіня для участі у саміті ШОС. Заплановані двосторонні зустрічі, зокрема з лідерами Китаю та росії, для обговорення регіональної безпеки та економічної співпраці.