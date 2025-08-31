Сі Цзіньпін зустрівся з лідером Азербайджану Алієвим в рамках саміту ШОС

$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 15762 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 40824 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 67312 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 82837 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 100445 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 249987 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 108430 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84504 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98578 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 315960 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 91496 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 220331 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 223555 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 315959 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 265143 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 105024 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 237837 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 261301 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 258514 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 238752 перегляди
Сі Цзіньпін зустрівся з лідером Азербайджану Алієвим в рамках саміту ШОС

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном у Тяньцзіні в рамках саміту ШОС. Сторони обговорили стратегічне партнерство, зростання товарообігу та співпрацю в енергетиці й цифровізації.

Сі Цзіньпін зустрівся з лідером Азербайджану Алієвим в рамках саміту ШОС

У Тяньцзіні відбулася зустріч президента Ільхама Алієва з головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном. Азербайджанські ЗМІ наголосили на тому, що голова компартії і всієї КНР у своєму привітанні лідеру Азербайджану акцентував увагу на словах "Мій дорогий друже", пише УНН з посиланням на Haqqin.

Деталі

Голова КНР привітав Ільхама Алієва словами "мій дорогий друг" і висловив подяку за прийняття його запрошення та участь у саміті "ШОС плюс", а також в урочистих заходах та військовому параді, присвячених 80-річчю перемоги над фашизмом.

Сі Цзіньпін наголосив, що Азербайджан та Китай за більш ніж 30 років вибудували успішну співпрацю, і зараз двосторонні зв'язки розвиваються на рівні всебічного стратегічного партнерства. Він також згадав державний візит Ільхама Алієва до КНР, наголосив на значущості переговорів, проведених під час візиту.

Голова Китайської Народної Республіки підкреслив зростання товарообігу між двома країнами, розширення співробітництва у сфері енергетики, включаючи відновлювану енергію, а також у галузі цифровізації.

Сі Цзіньпін також заявив, що азербайджано-китайська співпраця зміцнюється і в рамках проекту "Один пояс, один шлях". Він наголосив на важливості транспортування китайських товарів через територію Азербайджану та значущість Транскаспійського маршруту.

путін прибув до Китаю для участі у саміті ШОС - росЗМІ31.08.25, 04:47 • 2150 переглядiв

Саміт Шанхайської організації співробітництва

Саміт відбувається на тлі ескалації геополітичної напруженості, включаючи війну Ізраїлю в секторі Газа, конфлікт в Україні та міжнародні тарифні суперечки. Сі, який виконує обов'язки голови, головуватиме на саміті.

Лідери понад 20 країн та керівники 10 міжнародних організацій візьмуть участь, зокрема російський диктатор володимир путін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Ірану Масуд Пезешкіан, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

У зустрічі візьмуть участь Гутерріш та Генеральний секретар ШОС Нурлан Єрмекбаєв.

Очікується, що лідери підпишуть Тяньцзінську декларацію та затвердять 10-річну стратегію, а також підсумкові документи з безпеки, торгівлі, енергетики та культурного співробітництва.

Доповнення

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прибув до Тяньцзіня для участі у саміті ШОС. Заплановані двосторонні зустрічі, зокрема з лідерами Китаю та росії, для обговорення регіональної безпеки та економічної співпраці.

Павло Зінченко

