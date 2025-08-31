Армения и Китай заключили стратегическое партнерство
Армения и Китай официально заключили стратегическое партнерство, договорившись расширять сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной областях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление во время саммита ШОС, подтверждая поддержку принципа "одного Китая".
Детали
Соответствующее совместное заявление приняли премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.
По данным пресс-службы правительства Армении, стороны заявили о намерении углублять сотрудничество в:
- политической,
- экономической,
- гуманитарной сферах.
В частности, Пашинян и Си подчеркнули важность развития контактов в области науки, образования, культуры, туризма, информации и метрологии.
Армянский премьер также подтвердил стремление Еревана вступить в ШОС и договорился с китайским лидером о расширении взаимодействия в рамках организации.
По словам Си Цзиньпина, Китай "безоговорочно поддерживает политическую независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Армения", а также проект правительства Армении "Перекресток мира" и разблокирование региональных коммуникационных путей
В совместном заявлении подчеркивается, что Армения подтверждает приверженность принципу "одного Китая", где Тайвань признается неотъемлемой частью территории КНР, а правительство Китая - единственным законным, представляющим весь Китай.
Армянская сторона выступила против любых форм "независимости Тайваня" и поддержала усилия Пекина по национальному воссоединению.
Си Цзиньпин, со своей стороны, заявил о поддержке вступления как Армении, так и Азербайджана в ШОС.
Напомним, Грузия стала первой страной в регионе, с которой Китай установил стратегическое партнерство еще в 2023 году. В апреле 2025 года аналогичный документ был подписан с Азербайджаном.
Таким образом, на сегодняшний день Китай является стратегическим партнером всех трех стран Южного Кавказа.
