Армения и Китай заключили стратегическое партнерство

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Армения и Китай официально заключили стратегическое партнерство, договорившись расширять сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной областях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление во время саммита ШОС, подтверждая поддержку принципа "одного Китая".

Армения и Китай заключили стратегическое партнерство

Армения и Китай официально заключили стратегическое партнерство и договорились расширять сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной областях. Об этом информирует "Эхо Кавказа", передает УНН.

Детали

Соответствующее совместное заявление приняли премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

По данным пресс-службы правительства Армении, стороны заявили о намерении углублять сотрудничество в:

  • политической,
    • экономической,
      • гуманитарной сферах.

        В частности, Пашинян и Си подчеркнули важность развития контактов в области науки, образования, культуры, туризма, информации и метрологии.

        Армянский премьер также подтвердил стремление Еревана вступить в ШОС и договорился с китайским лидером о расширении взаимодействия в рамках организации.

        По словам Си Цзиньпина, Китай "безоговорочно поддерживает политическую независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Армения", а также проект правительства Армении "Перекресток мира" и разблокирование региональных коммуникационных путей

        - говорится в сообщении.

        В совместном заявлении подчеркивается, что Армения подтверждает приверженность принципу "одного Китая", где Тайвань признается неотъемлемой частью территории КНР, а правительство Китая - единственным законным, представляющим весь Китай.

        Армянская сторона выступила против любых форм "независимости Тайваня" и поддержала усилия Пекина по национальному воссоединению.

        Си Цзиньпин, со своей стороны, заявил о поддержке вступления как Армении, так и Азербайджана в ШОС.

        Напомним, Грузия стала первой страной в регионе, с которой Китай установил стратегическое партнерство еще в 2023 году. В апреле 2025 года аналогичный документ был подписан с Азербайджаном.

        Таким образом, на сегодняшний день Китай является стратегическим партнером всех трех стран Южного Кавказа.

        Напомним

        российский диктатор владимир путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо могут встретиться в Китае. Встреча состоится во время парада в Пекине, посвященного завершению Второй мировой войны на азиатском театре военных действий.

        Вита Зеленецкая

